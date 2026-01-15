ABD merkezli HRANA, İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 615’e yükseldiğini açıkladı. Olaylarda binlerce kişinin yaralandığı ve on binlerce kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İranlı yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 500'ü geçti.

BİNLERCE ÖLÜ VE YARALI VAR

HRANA'nın haberine göre, gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 bin 615 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin birçok noktasında meydana gelen olaylarda 2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İRANLI YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde, ölü sayısının 2 bin 550'ye çıktığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası