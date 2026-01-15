İran'daki rejim karşıtı protestolar 19. gününde devam ederken ölü sayısı 3 bini aştı. Bununla birlikte ABD, İran'ın missileme uyarısının ardından Orta Doğu üslerindeki askerlerini çekmeye başladığını duyurdu. Ancak, bir yetkili "Tüm sinyaller bir ABD hava saldırısının çok yakında olduğunu gösteriyor" dedi.

Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, üst düzey bir İranlı yetkilinin Tahran'ın, Washington'ın saldırması durumunda Amerikan üslerini vuracağı yönünde komşularını uyardığını söylemesinin ardından, ABD'nin Orta Doğu'daki bazı üslerinden personelini geri çektiğini belirtti.

İran yönetimi, rejimin şimdiye kadar karşılaştığı en kötü iç huzursuzluğu bastırmaya çalışırken, Tahran, ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet karşıtı protestocular lehine müdahale etme yönündeki tekrarlanan tehditlerini caydırmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugün, ABD'nin talebi üzerine İran gündemiyle toplanması bekleniyor.

İran'da kanlı bilanço ağırlaşıyor! "Tüm sinyaller ABD'nin hava saldırısının yakın olduğunu gösteriyor"

"ABD'NİN HAVA SALDIRISI ÇOK YAKIN"

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD yetkilisi, artan bölgesel gerilimler nedeniyle ABD'nin önlem olarak bölgedeki kilit üslerden bazı personeli çektiğini söyledi. Reuters'a konuşan Batılı bir askeri yetkili, "Tüm sinyaller bir ABD saldırısının yakın olduğunu gösteriyor, ancak bu yönetim herkesi tetikte tutmak için böyle davranıyor. Öngörülemezlik, stratejinin bir parçası" dedi.

TRUMP TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran hükümetinin protestoculara yönelik baskısında cinayetlerin azaldığının kendisine söylendiğini ve şu anda büyük çaplı infaz planı olmadığına inandığını belirtti. Cinayetlerin durduğunu kendisine kimin söylediği sorulduğunda ise Trump, bu kişileri "karşı taraftan çok önemli kaynaklar" olarak nitelendirdi.

TRUMP, muhtemel ABD askeri eylemini dışlamayarak, İran'dan "çok iyi bir açıklama" aldıklarını belirttikten sonra "Sürece bakacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise İran'ın protestoculara asma konusunda "bir planı olmadığını" söyledi. Arakçi, Fox News'teki "Special Report with Bret Baier" programına verdiği röportajda, “İnsanları asmamız söz konusu bile değil" ifadelerini kullandı. Ancak, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Derneği'ne göre, İran cezaevlerinde idamlar yaygın olarak uygulanıyor.

ABD’NİN ASKERİ MÜDAHALESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

İki Avrupalı yetkili, ABD askeri müdahalesinin sonraki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Bir İsrailli yetkili de Trump'ın müdahale etmeye karar vermiş göründüğünü, ancak kapsam ve zamanlamanın belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Grafik'te ABD'nin İran çevresindeki üsleri görülüyor.

Diğer taraftan, Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olan Katar'daki Al Udeid hava üssünden çekilmelerin "mevcut bölgesel gerilimlere cevap olarak yapıldığı" bildirildi. Ancak, üslerden ne kadar personelin çekildiği belirtilmedi. İngiliz The Paper gazetesine göre İngiltere de muhtemel ABD saldırıları öncesinde Katar'daki bir hava üssünden bazı personelini geri çekti.

İRAN'IN MİSİLLEME TEHDİDİ

Öte yandan Trump İranlıları protestolara devam etmeye ve kurumları ele geçirmeye çağırarak "yardım yolda" demişti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ise Tahran'ın, Washington'ın İran'a saldırmasını önlemek için bölgedeki ABD müttefiklerinden ricada bulunduğunu söylemişti. Yetkili, "Tahran, Suudi Arabistan ve BAE'den Türkiye'ye kadar bölgesel ülkelere, ABD'nin İran'ı hedef alması durumunda bu ülkelerdeki ABD üslerinin saldırıya uğrayacağını iletti" demişti.

Yetkili ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki doğrudan temasların askıya alındığını belirtmişti.

BİLAÇO AĞRILAŞIYOR

Norveç merkezli İran İnsan Hakları örgütü, protestolarda en az 3 bin 428 kişinin öldüğünü ve 10 binden fazla kişinin tutuklandığını belirtmişti. Bu rakamlar, yetkililer tarafından bastırılan 2022 ve 2009'daki önceki protesto dalgalarındaki kayıp sayısını gölgede bıraktı.

