Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), İsrail'i boykot eden İran kadın takımınına 25 bin euro (1.25 milyon TL) para cezası verdi ve bir yıllık men cezası uyarısında bulundu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 45. Satranç Olimpiyatı, Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail’i boyket eden İran Kadın Satranç Takımı’nın mağduruiyetine sahne oldu.

Dünya Satranç Federasyonu'nun (FIDE) Etik ve Disiplin Komisyonu, İran kadın milli takımının 22 Eylül 2024'te İsrail'e karşı oynaması gereken maçı kasten boykot ettiğine hükmetti.

Karar uyarınca İran'a 25 bin euro (1.25 milyon TL) para cezası kesildi. Bu cezanın belirlenen 21 günlük süre içinde ödenmemesi durumunda ise İran Satranç Federasyonu'nun bir yıl süreyle FIDE Genel Kurulu faaliyetlerinden geçici olarak men edileceği uyarısı yapıldı.

Olay, İsrail Satranç Federasyonu'nun şikâyeti üzerine üzerine gerçekleşti.

Komisyon bununla da kalmadı, ayrıca İsrail'e 4-0'lık teknik galibiyet verdi.

BOYKOTLAR İLK DEĞİL

FIDE ve organizatörler daha önce de benzer boykotlar ile karşılaştı. Nisan 2023'te, Yunanistan'daki FIDE Dünya Okul Satranç Şampiyonası'nda üç Tunuslu oyuncu, İsraillilerle oynamayı 12 kez reddettikten sonra turnuvadan uzaklaştırılmıştı.

71 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı, bölgeyi yerle bir eden devasa bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin olduğu belirtiliyor.

