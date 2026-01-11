Bloomberg’in “Türkiye, Pakistan, S. Arabistan savunma paktı kuruyor” haberi İsrail’i panikletti. İsrail basını “Bu gerçekleşirse İsrail’in Orta Doğu’da bütün hesapları altüst olacak” yorumlarında bulunarak, Tel Aviv’i tedbir almaya çağırdı.

ABD basınından Bloomberg, Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir savunma ittifakı kuracağı iddiasını sayfalarına taşıdı. Söz konusu haberde, Ankara’nın yeni oluşum için temaslarını ilerlettiğini hatta anlaşmanın yakın zamanda hayata geçirilmesinin güçlü bir ihtimal olduğu ileri sürüldü.

Üç ülke arasında kurulması planlanan muhtemel savunma paktının NATO ile benzerlik taşıdığı vurgulandı. Habere göre, savunma paktının NATO’nun 5’inci maddesi olan kolektif savunma ile benzerlik taşıdığı ifade edildi. Yani NATO’da olduğu gibi bu üç ülkeden birine saldırı düzenlenmesi hâlinde, saldırı üç ülkeye de yapılmış kabul edilecek ve ona göre hareket edilecek.

Türkiye’nin güçlü ordusu ile gelişen savunma sanayisi, S. Arabistan’ın mali gücü ve Pakistan’ıan savunma kapasitesi ile balistik füze altyapısının tek bir güç olarak hareket edeceği kaydedildi.

İSRAİL’DE ALARM ZİLLERİ

Millî Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından Bloomberg’in iddiası ile ilgili olarak henüz bu konuya dair resmî bir açıklama gelmezken muhtemel bir ittifak, İsrail basınında alarm zillerini çaldırdı.

Tel Aviv merkezli News1 “Türkiye, Suudi Arabistan-Pakistan savunma ittifakına katılmayı hedefliyor” başlıklı haberinde “ABD basını çarpıcı bir ittifak iddiasında bulundu. Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlüsü arasında bahsedildiği gibi bir ittifak gerçekleşirse sessizce kurulan bu güç, bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış sayılacağı karşılıklı bir savunma anlaşmasıdır” denildi.

İSRAİL DIŞARIDA KALIR

Maariv gazetesi ise “Bu muhtemel ittifakın ardında tek bir gerçek yatıyor. Türkiye’nin çıkarları ile Suudi Arabistan ve Pakistan’ın Güney Asya, Orta Doğu ve hatta Afrika’daki çıkarlarının giderek örtüşmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Ankara ayrıca, bu anlaşmayı, üç ülkeyle de güçlü askerî bağları olan ABD’nin güvenilirliği ve Başkan Donald Trump’ın NATO’ya olan bağlılığı hakkındaki sorular ışığında, güvenliği ve caydırıcılığı güçlendirmenin bir yolu olarak görüyor. Bu ittifak gerçekleşirse Orta Doğu’da Tel Aviv hesapları bozulurken yeni bir dönem başlatabilir. Yani Türkiye içerideyken İsrail dışarıda kalır” denildi.

