Yunan basını, Trump’ın ikinci döneminde yaşanan tabloyu açıkça itiraf etti. Atina’nın tüm diplomatik hamlelerine rağmen Washington’un tercihini Ankara’dan yana kullandığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kurulan doğrudan temasın Miçotakis’i devre dışı bıraktığı öne sürüldü

Kathimerini’de Chris Wright ve Doug Bergham’ın kaleme aldığı yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin Atina açısından beklentileri boşa çıkardığı, Miçotakis’in yürüttüğü tüm diplomatik angajmanların karşılıksız kaldığı itiraf edildi.

Yunan basınına göre Trump yönetimi, Yunanistan yerine Türkiye ile yakın teması tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurulan doğrudan ilişki, Atina’yı derinden yaraladı.

ATİNA-WASHİNGTON HATTINDA BEKLENEN TEMAS SAĞLANAMADI

Ocak 2025’te Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a çıkmasının ardından Yunanistan’da umut ve endişe bir arada yaşandı. Ancak bir yılın sonunda tablo netleşti. Maksimos Sarayı’nın arzu ettiği üst düzey siyasi temasların kurulamadığı, Washington ile iletişimin büyük ölçüde ABD’nin Atina Büyükelçisi üzerinden yürüdüğü kayda geçti.

ENERJİ ANLAŞMALARI YETMEDİ, GÖZLER ANKARA’YA KAYDI

Yunanistan’ın ABD’li Venture Global ile LNG anlaşması imzalaması ve kendini Avrupa için enerji merkezi olarak konumlandırma çabaları öne çıkarıldı. Ancak Yunan basını, bu kazanımlara rağmen Trump’ın Türkiye ile kurduğu yakın ilişkinin Atina için asıl belirleyici başlık olduğuna dikkat çekti. Enerji hamlelerinin siyasi düzlemde beklenen karşılığı üretmediği yinelendi.

TRUMP-ERDOĞAN TRAFİĞİ ATİNA’YI TEDİRGİN ETTİ

Son bir yıl içinde Beyaz Saray’ın dört kez Trump-Erdoğan görüşmesini, altı kez de Rubio-Fidan temasını duyurması Yunanistan’ı çok etkiledi. Yunan basını, yapılan temasların Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sempatiyi açık biçimde gösterdiğini yazdı.

"TÜRK DİPLOMASİSİ KAZANDI"

Türkiye’nin Libya, Kafkasya, Suriye, Gazze ve Ukrayna gibi masalarda aktif rol aldığına değinen Chris Wright, "Türkiye, Yunanistan’dan daha büyük adımlar attı. Libya, Kafkasya, Suriye, Gazze ve Ukrayna için olduğu gibi, Yunanistan’ın oturamayacağı birçok masada oturuyor, dünya gündemini belirliyor" dedi

DİPLOMATİK SATRANÇ TAHTASINDA 2026'NIN ZORLUKLARI: MİÇOTAKİS GERİ PLANDA KALDI

"Miçotakis 2026 yılında da Trump ile doğrudan ve güçlü bir temas kuramayacak." diyen yazar ABD’nin Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik muhtemel bir girişimi konusunda Atina’nın net bir bilgiye sahip olmadığı, bu belirsizliğin Yunan diplomasisini zorladığıni itiraf etti.

Ankara’nın çok sayıda kritik dosyada masada yer almasının, Trump yönetimi açısından Türkiye’yi vazgeçilmez bir aktör haline getirdiği ifade edildi.

TÜRKİYE DİPLOMASİSİ KAZANDI

Yunan basınındaki değerlendirmeler, Trump döneminde Türkiye’nin diplomatik ağırlığını artırdığını açıkça ortaya koydu. Erdoğan ile kurulan doğrudan temasın, Miçotakis’in beklediği stratejik yakınlığın önüne geçtiği yorumları dikkat çekti. Türkiye, ABD nezdinde bölgesel denklemin merkezinde yer aldı.

