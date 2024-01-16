Doğu Kudüs’te parsel parsel Israil işgali, zulüm sadece Gazze'yle sınırlı değil

16 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 10:25

İsrail, Gazze’de sivilleri katletmeye devam ederken işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait binlerce evi “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkıyor. İsrail, Doğu Kudüs’te yer alan “Eski Şehir” bölgesindeki 200 Filistinliye daha “kendi evlerini veya evin bir bölümünü yıkmaları” için ihtar mektubu gönderdi. Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu bölgedeki evlerin yıkılması için farklı süreler verildi. Filistinlilerden evlerini kendilerinin yıkmasını isteyen İsrail, aksi takdirde İsrail makamları tarafından yıkıldığı zaman ağır para cezası uyguluyor.

BEŞ BİN EVİ YIKTI

Filistinli kaynaklar, 1967’den bu yana Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtiyor. İsrail’e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu “İsrail’in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası” olarak değerlendiriyor. Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruları tamamen reddeden İsrail belediyesi, yıkım kararı aldığı binalar için masrafları da çoğu zaman Filistinlilerden tahsil ediyor.

352 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Hamas’ın saldırısının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te baskınlarını artıran İsrail güçleri, Nablus şehrinde bulunan en-Necah Üniversitesine saldırdı. Üniversitenin güvenlik personelini alıkoyarak darbeden İsrail güçleri, 25 öğrenciyi de gözaltına aldı. İsrail güçleri gece saatlerinde ise el-Halil, Eriha ve el-Bire şehirlerinde üçü çocuk beş Filistinliyi daha katletti. 7 Ekim’den beri İsrail güçleri ve kanun dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 352’ye, gözaltına alınanların ise 5 bin 930’a yükseldi.

GIDA ALMAYA GELENİ VURDULAR

Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli, uluslararası yardım kuruluşları tarafından ulaştırılan gıda yardımlarından alabilmek için Tel el-Heva Mahallesi’ndeki er-Raşid Caddesi’nde toplandı. Şehrin güneybatısında konuşlanan İsrail güçleri ise yardım almak için toplanan Filistinlilerin üzerine ağır silahlarla ateş açtı. Çok sayıda Filistinli vurularak yaralanırken, olayın ardından yaşanan izdihamda ezilen birçok kişinin vücudunda da kırıklar oluştu. Yaklaşık 800 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu Gazze Şeridi’nin kuzeyine bir ay sonra ilk defa gıda yardımı dün ulaşmıştı.

‘GÜVENLİ’ DENİLEN YERLER DE HEDEFTE

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana yaklaşık 30 bin yere saldırı düzenledi. Uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önceki aylarda daha çok Gazze’nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, geçen aydan itibaren daha önce “güvenli olduğunu” iddia ettiği orta ve güneydeki bölgelere doğru saldırılarını genişletti. 7 Ekim’den bu yana 30 bine yakın noktaya saldırı düzenleyen İsrail; en az 24 bin 100 Gazzeliyi katletti. Enkaz altında binlerce cenazenin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Saldırılar sebebiyle 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşıyor.

LÜBNAN’A 750 SALDIRI

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Hizbullah’a ait 750 “hedefe” de saldırı düzenlediğini açıkladı. 8 Ekim’den beri İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile altı İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.



