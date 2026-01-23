Kaydet

Şırnak Valisi Birol Ekici ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, cuma namazı sonrası Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Namazın ardından köy camisindeki soba başında köylülerle uzun süre sohbet eden devlet erkanı, vatandaşların memnuniyetini topladı. Samimi diyalogların gerçekleştiği buluşma sırasında Tümgeneral Tombul, parmağındaki yüzüğü çıkararak 85 yaşındaki bir vatandaşa hediye etti. Bu anlamlı davranış çevrede bulunanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, Vali Ekici’nin vatandaşlarla yakından ilgilenmesi köy sakinlerini mutlu etti. Devletin her zaman yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu nazik ziyaret için teşekkürlerini sundu.

