ÖSYM tarafından 24 Ocak Cumartesi günü uygulanan e-YDS 2026/1 İngilizce sınavının sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, aynı gün 18.00'den itibaren sonuçlarına erişebiliyor. Duyurunun ardından gözler ÖSYM sonuç sayfasına çevrildi.

Yabancı dil seviyesini belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı e-YDS 2026/1 İngilizce oturumu, 24 Ocak 2026 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, e-YDS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sonuçlara nereden ulaşabileceklerini araştırmaya başladı.

E-YDS 2026/1 İNGİLİZCE SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Ocak 2026 tarihinde uygulanan e-YDS 2026/1 İngilizce sınavının değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM'nin yaptığı resmi duyuruyla birlikte sınav sonuçlarının aynı gün içerisinde açıklandığı duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 24 Ocak 2026 tarihinde uygulanan 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandığı ve adayların sınav sonuçlarına 18.00'den itibaren erişebildiği ifade edildi.

Adaylar, e-YDS 2026/1 İngilizce sınav sonuçlarına 24 Ocak 2026 saat 18.00 itibarıyla erişim sağlayabiliyor. Sonuç sorgulama işlemi, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştiriliyor.

