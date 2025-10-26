Çözüm düşmanları yeni 'Hendek'ler kazmakla meşgul! CHP büyük risk, DEM de yedeği

YILMAZ BİLGEN - Kürt araştırmacı Mehmet Sabri Akgönül, “barış, kardeşlik” eksenli süreci sabote etmeye çalışan iç ve dış dinamiklerin boş dumadığını vurguluyor. Akgönül “PKK’dan önce DEM feshedilmeliydi. Hâlen Öcalan’a rağmen, Öcalancı gibi görünüp tahrik faaliyeti yürütüyorlar. Yeni hendekler kazmaya çalışıyorlar” diyor. Akgönül, şu tespitlerde bulunuyor:

İsrail’in planı Kürtleri kullanarak Türk sınırlarına inmek. Şayet biz tarihi, dinî, kültürel kodlarımıza dönersek 2024’te Şam’a uzanan sınırımızı Gazze’den çekebiliriz. Türkiye askerî, siyasi, ekonomik olarak artık Suriye’de başat bir güç. Erdoğan diplomasisi Gazze konusunda da ciddi kazanımlar elde etti. Orada da bir biçimde olacağız. Bu vasatta iç ittifak, barış, kardeşlik ve terörsüz Türkiye hamlesi böylesine hayati önem taşıyor. Müthiş bir sıçrama hamlesi şansımız var. Bahçeli işte bu sebeple ‘Kudüs İttifakı’ diyor. Bu müthiş bir vizyon. Ne olursa olsun başarmalıyız, vazgeçmek, Allah korusun başaramamak ağır bedeller ödetir.

HEDEF SEKÜLER İSYAN

“DEM içerisinde ciddi bir klik, Öcalan merkezli gelişmelerden rahatsız. Diyarbakır’da yapılan anlamsız yürüyüş ve benzeri açıklamalar bize bu niyeti açıkça gösteriyor. Bir yandan Kürt sokağı kışkırtılırken diğer tarafta Türk hassasiyetleri kaşınıyor. Bu planlı bir sabotaj türü. İsrail ve bazı batılı güçler bu olayın merkezinde.

DEM SAVAŞ ARACI

DEM’in varlık gerekçesi şiddet temelli döneme dair politik konumlanmaydı. Müzakereye değil mücadeleye odaklı bir yapı olma özellikleri hiç değişmedi. Barış değil savaş motivasyonu ile hareket ettiler/ediyorlar. Bu noktada 90’ların generalleri gibi bakıyorlar olaya. Jeopolitik vizyon açısından CHP en büyük risk. DEM ise onların yedeği durumunda.

KÜRT-SELÇUKLU-OSMANLI

Kürtler üzerinde yapılan hesaplar malum ancak biz Selçuklu ile vatana, Osmanlı ile devlete kavuşan bir milletiz. Bu hafızayı kimse silemez. Özellikle PKK ve onun farklı ülke uzantılarını İsrail tuzağından kurtaracak tek ülke, güç Türkiye’dir. Büyük bir fırtına yaklaşıyor, bu net. Hep birlikte 2030’lara hazırlıklı olmalıyız. İsrail’le askerî boyutta karşılaşmamız kaçınılmaz hâle geldi. Kürt-Türk-Arap ittifakı artık zorunluluk.

BAHÇELİ ATEŞLEDİ

Bahçeli çağrısı ile bu fitili ateşledi. Cumhuriyet ideolojisinin Kürtleri bölücü, Müslümanları gerici gören vizyonu radikal bir biçimde değişti. Şimdi her iki unsur da en büyük hamle aracına dönüştü. Kürtler kesin bir biçimde Türkiye’nin saha gücü olur. Türkiye büyüdükçe Kürtlerin milliyetçi kulvara ilgisi eksilir. Bizim selametimiz Türklerin büyümesindedir.