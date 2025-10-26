Terörsüz Türkiye takvimi hızlanıyor! Komisyon son olarak Fidan ve Tunç’u dinleyecek

HABER MERKEZİ ANKARA -Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin TBMM’de kurulan komisyonun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un önümüzdeki hafta yapacağı sunumdan sonra rapor yazımına başlaması bekleniyor. Fidan’ın özellikle SDG ile Şam yönetimi arasında süren görüşmeler ve gelinen noktayı, Adalet Bakanı Tunç’un da yargı alanında yapılacak düzenlemeler konusunda bakanlığının yaptığı hazırlıkları aktaracağı bildiriliyor.

İlk aşamada suça karışmamış olan örgüt üyelerinin Türkiye’ye dönüşleri ve toplumla bütünleşmelerinin önünü açacak bir çerçeve yasa çıkarılacak. Eş zamanlı olarak, uygulamadan kaynaklı bazı sıkıntıların aşılması için idari adımlar atılacak. Cezaevi gözlem kurulları, ceza süresi bittiği hâlde bazı mahkûmlara disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle tahliye kararı verilmemesi, hasta mahkûmların hastanelere sevki, hükümlü nakilleri gibi başlıklarda yasa çıkarmaya gerek kalmadan idari düzenlemeler yapılacak.