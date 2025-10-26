İzmir'de feci kaza! 2 aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı. Feci kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Aytun A. (32) yönetimindeki 45 ZA 7446 plakalı otomobil, Ödemiş-İzmir kara yolunda Gencay A. idaresindeki 35 AZT 275 plakalı pikap çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada otomobil sürücüsü Aytun A, eşi Ayşe A. (26), çocukları Öykü A. (6) ve Aras A. (3) ile pikaptaki yolcu Çağla A. (25) ve Çağla Lina A. (3) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
