Başıboş sokak köpekleri yine saldırdı! 9 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Başıboş sokak köpekleri yine saldırdı! 9 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Başıboş sokak köpekleri yine saldırdı! 9 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Çocuğu köpeklerin dişlerinden komşuları kurtardı.

Başıboş sokak köpekleri bu sefer Diyarbakır'da 9 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu köpeklerin arasından komşuları kurtardı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 

Başıboş sokak köpekleri yine saldırdı! 9 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - 1. Resim

KOMŞULAR YETİŞMESEYDİ PARÇALAYACAKLARDI

Olay, dün Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki R.K.'ya köpekler saldırdı. Baldır ve bacaklarından defalarca ısırılan talihsiz çocuğu köpeklerin dişlerinden komşuları kurtardı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun bacaklarına dikiş atılırken, mahalle sakinleri yetkililere çağrıda bulunarak sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda bir öğretmen de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
