Antalya’nın Aksu ilçesinde 15 katlı bir binanın 5. katındaki dairede patlamanın ardından çıkan yangın paniğe yol açtı. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında ev sahibi Ahmet Gülnaz yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da, saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde yer alan bir sitedeki 15 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi.

5 katlı binada patlama sonrası alevler yükseldi! Duyumu alıp geldi, gözyaşları sel oldu... - 1. Resim

15 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN

Edinilen bilgiye göre, patlama sesinin ardından evden alevlerin çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince götürüldüğüözel bir hastanede tedavi altına alındı.

5 katlı binada patlama sonrası alevler yükseldi! Duyumu alıp geldi, gözyaşları sel oldu... - 2. Resim

KIZ KARDEŞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangını duyup olay yerine gelen Ahmet Gülnaz'ın kız kardeşi ise gözyaşı döktü.

Öte yandan, dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama nedeniyle etrafa saçılan parçalar olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

