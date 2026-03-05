Hatay’da kaldığı evin penceresindeki sinekliği parçalayarak çıkan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’ı arama çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanda terliği bulunan genç için ekipler aramalarını yoğunlaştırırken, ailesi telefon kayıtlarının incelenmesini bekleyerek umutlu bir haber gelmesini bekliyor.

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan Çalışkan, 13 gün önce misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresinden kaçtı.

EKİPLER PEŞİNDE DÜŞTÜ, GÜNLERDİR ARANIYOR

Aile tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin sahadaki arama çalışmaları 13. gününde devam ederken, Çalışkan'ın terliği bulundu. Kardeşinin telefon kayıtlarının inceleneceğini ifade eden ağabey Tarık Çalışkan ve ailesi, gelecek umutlu haberi bekliyorlar.

Uğur Çalışkan'dan 13 gündür haber yok! Sinekliği parçalayıp kaçmıştı...

KIYAFETLERİ DE BULUNDU

Kardeşine ait olduğu düşünülen terliğin ormanlık alanda bulunduğunu söyleyen ağabey Tarık Çalışkan, "Kardeşim 13 gündür kayıp ve şu ana kadar hiçbir ize rastlamadık. Aramalarda en son zaten elbisesi bulundu. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri arama çalışmalarında en son terliği ormanlık alanda, şehrin üst bölgesinde buldu. En son jandarma ekipleri bizleri aradı ve 'Ormanlara girmeyin, şüpheli bölgelerde arama yapın' dedi. Şehre inme ihtimaline karşı jandarma ekipleri kamera kayıtlarını inceliyor. Biz de çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Babamla birlikte savcılığa gittik ve kardeşimin telefonundaki HTS kayıtları için başvuru yaptık, inceleniyor. Telefonda bazı şifreler var ve bu şifreler çözülmeyi bekliyor. Biz de gelecek umutlu haberi bekliyoruz" dedi.

Uğur Çalışkan'dan 13 gündür haber yok! Sinekliği parçalayıp kaçmıştı...

"AİLECEK PERİŞAN DURUMDAYIZ"

Günlerdir kayıp olan yeğeninden gelecek umutlu haberi bekleyen amca Menduh Çalışkan, "Ben kayıp Uğur'un amcasıyım. Yeğenim için 13 gündür buradayız ve hala Uğur'dan haber alamadık. Bütün yetkililer aramaya devam ediyorlar. Herkesten ve devletten umut bekliyoruz. Ailecek perişan durumdayız. Uğur'dan gelecek umutlu haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası