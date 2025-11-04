Karaman'dan Kenya'ya... Elmayla 25 ülkeye açıldı, hedef Avrupa pazarı

ÖMER ŞEN / KARAMAN - Karaman ve Tekirdağ’da bulunan 9 bin dekarlık bahçelerinde 3 milyon elma ağacıyla yılda 55 bin ton üretim yapan Engin Tarım Grubu, Kuzey Yarımkürenin en büyük elma işletmelerinden oldu. Modern tarım yöntemleriyle ürettiği meyveleri iç pazarda zincir marketlerin yanı sıra Kenya, Hindistan, Malezya gibi ülkelere ihraç eden firmanın hedefi, yıllık 100 bin ton üretime ulaşıp dünyanın en büyük elma üreticisi olmak. Yerel üretimle yakaladığı başarıyı globale taşıyan grubun Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi Ertuğrul, şirketin başarısında yüksek teknoloji kullanımı, verimlilik ve sürdürülebilirlik anlayışının etkili olduğunu söyledi.

YÜZDE 80'İNİ İHRAÇ EDİYOR

Karaman’daki 7.500 dekar alanda, Tekirdağ’da 1.500 dekar alanda elma yetiştirdiklerini anlatan Ertuğrul şunları söyledi:

“Geçtiğimiz sezon 55 bin ton elma ürettik. Ancak yurt içindeki ve yurt dışındaki müstahsillerden de elma alarak bunu 75 bin tona çıkardık. Hedefimiz bu rakamı 100 bin tona çıkarıp dünyanın en büyük elma üreticisi olmak.”

Bu yılı 3,5 milyar TL ciroyla kapatmayı planlayan şirket, cirosunun yüzde 70-80’ini ihracattan elde edecek. Tarım grubu her yıl elde ettiği gelirin yüzde 10’unu yatırıma ayırarak büyümesini sürdürüyor.

YENİ PAZARLAR SIRADA

Küresel meyve ticaretinde elmanın her ülkenin farklı tercihlerine göre şekillendiğini belirten Ertuğrul “Elmada renksiz ürünü Rusya alıyor. Çap olarak küçük ürünleri Malezya tercih ediyor. Birinci kalite ürünü Hindistan ve bir altını ise Dubai alıyor. Biz elmayla Avrupa pazarına girmek için o bölgeye özgü elma türlerinin fidanlarını getirdik ve üretimine başladık. Dünyada her ürünün bir pazarı var ve biz de bu anlamda sepetimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.

Elma üretiminin yanı sıra, doğal katkısız meyve suyu üretim hattına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken şirket, Avrupa’daki doğal meyve suyu trendini takip ederek, katkısız ve konsantre olmayan elma suyu üretimine de start verdi. Meyve suyunu bir yıllık raf ömrüyle pazara sunan şirket, yüksek kalite ve lezzetini koruyarak, her geçen gün pazardaki payını artırmak istiyor.

TEKNOLOJİYE YATIRIM

Bu yıl zirai donun Türkiye’nin elma deposu olarak bilinen Karaman’ı da etkilediğini, aldıkları tedbirlerle hasarı en aza indirdiklerini belirten Ertuğrul, üretimde akıllı sulama sistemleri ve biyoteknik mücadele yöntemleriyle de öne çıktıklarını ifade etti. Öte yandan damlama sulama teknolojisiyle yüzde 35 su tasarrufu sağlayan Engin Tarım, toprak altı sensörlerle bitki ihtiyacını analiz ediyor. Böylece hem verim artıyor hem kimyasal kullanımı azalıyor.

Şirketin Karaman OSB’de bulunan tesisinde ise yıllık 30 bin tonluk depolama kapasitesi bulunuyor. Türkiye’de ilk kez kullanılan elma boylama hattı sayesinde her elma suya bırakılarak fotoğraflanıyor, renk ve çapına göre sınıflandırılıyor. Bu sistem, ürün kalitesini maksimum düzeyde koruyor.

YURT DIŞINDA TROPİKAL MEYVE ÜRETİYOR

Elma üretiminin yanı sıra yurt dışından tropik meyve ithalatı da yaptıklarını anlatan Ertuğrul “Avokado ticaretinde Kenya’nın en büyük müşterisiyiz. Türkiye’de satılan avokadonun yüzde 75-80’ini biz tedarik ediyoruz. Kenya ve Tanzanya’da avokado bahçesi yatırımlarımız bulunuyor. Bunun yanında ahududu, mango, ananas, zencefil, blueberry, Hindistan cevizi, kivi, ceviz gibi ürünler de getiriyoruz” dedi.

Hindistan’ın önemli taze meyve şirketlerinden IG International’la 3 yıl önce iş birliğine giden şirket, ülkede 250 dekarlık bahçe kurdu. Burada arazi tahsisi oldukça üretim alanını genişleteceklerini ifade eden Ertuğrul, Hindistan’da 50 bin ton elma üretimine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.