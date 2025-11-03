Bitcoin'de umutlar tükeniyor mu? Boğalar geri çekildi, 88 bin dolar kapıdan baktı...

Bu hafta Cuma günü (07.11.2025) saat 16.30’da (TSİ) açıklanacak istihdam raporu öncesinde yatırımcıların odağı, iş gücü piyasasına ilişkin verilerde olacak.

Ekonomistler, istihdam artışında yavaşlama beklerken işsizlik oranının son dönemdeki seviyelerine yakın kalmasını öngörüyor. Veriler, faiz indirimlerinin "yumuşak iniş" beklentisini mi yoksa ekonomide zayıflayan alanlara ilişkin endişeleri mi yansıttığını ortaya koyacak.

Bitcoin'deki düşüşü gösteren grafik (TSİ: 19.00) | TradingView

24 SAATTE YÜZDE 3 DEĞER KAYBETTİ

Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 106-105 bin dolar civarında işlem gördü. Ethereum ise yüzde 3,5 düşüşle 3 bin 700 dolar seviyelerine indi. Yatırımcılar, kritik veriler öncesinde temkinli bir duruş sergilerken, majör kripto varlıkların genelinde zayıf seyir izlendi.

Zincir üstü veriler, en büyük kripto para biriminde momentumun azaldığına işaret ediyor.

Glassnode’un geçen haftaki raporuna göre, Bitcoin kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanı olarak görülen 113 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanıyor. Bu seviye, analistler tarafından yükseliş ve düzeltme evreleri arasındaki "eşik nokta" olarak değerlendiriliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in hafta sonu yaptığı açıklamalar da piyasadaki temkinli havayı güçlendirdi.

Bessent, CNN’e verdiği demeçte, Fed’in sıkı para politikasının özellikle konut sektöründe durgunluğa yol açmış olabileceğini, bu nedenle faiz indirimine alan oluştuğunu belirtti.

88 BİN DOLAR İHTİMALİ

Coin Market Cap'a göre Bitcoin fiyatının üç haftadır 113 bin dolar eşiğini aşamaması, mevcut seviyelerde talebin zayıfladığına işaret ediyor. Analistlere göre fiyatın bu seviyenin altına kalıcı olarak gerilemesi, 88 bin dolar civarındaki güçlü destek bölgesine doğru daha derin bir düzeltme riskini artırıyor.

Bessent, yüksek borçlanma maliyetlerinin özellikle borçlu haneler üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Kripto varlıklar, başlangıçta faiz indirimi beklentileriyle yükseliş gösterse de, yavaşlayan ekonomik faaliyet kaynaklı endişelerin ağır basmasıyla kazançlarını geri verdi.

Bitcoin’in piyasa hâkimiyeti güçlü kalırken, altcoin’ler zayıf performans sergiledi. Glassnode analistleri, geçmiş döngülerde 88 bin dolar seviyesinin genellikle düzeltme dönemlerine işaret ettiğini hatırlattı.

Cuma günü açıklanacak istihdam verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası rotasına ve dijital varlık piyasalarındaki yön arayışına ilişkin kritik sinyaller verecek.

BLACKROCK'TAN TARİHİ ÇIKIŞ GELMİŞTİ

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, 31 Ekim'de 2 bin 724 Bitcoin gibi devasa bir rakamı satarak yaklaşık 292 milyon dolar tutarında çıkış gerçekleştirdi.

HeyApollo verilerine göre, BlackRock’ın elinde halen 802 bin 810 Bitcoin bulunuyor. Bu miktarın değeri yaklaşık 87,43 milyar dolar seviyesinde.