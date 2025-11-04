İç organları göğüs boşluğunda doğdu, 53 günlükken fıtık ameliyatı oldu

ZİYNETİ KOCABIYIK - Doğuştan Bochdalek hernisi (diyafram fıtığı) teşhisi konulan ve iç organları göğüs boşluğuna dolan bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren çocuk cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, hastanın hayatını tehdit eden bir durumla karşılaştıklarını belirterek, “Bebeğimiz 53 günlükken bize sevk edildi. Göğüs boşluğuna dolan iç organlar, akciğerlere ciddi baskı yapıyordu ve ciddi solunum sıkıntısı vardı. Yaptığımız tetkiklerde, sağ tarafta doğumsal bir diyafram hernisi tespit ettik. Bu tür vakalar genellikle sol tarafta görülür, ancak hastamızda çok nadir olarak sağ taraftaydı. Diyaframda büyük bir delik vardı, bu nedenle iç organların çoğu göğüs boşluğuna geçmişti. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamlayarak ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda hastamız taburcu ediliyor” dedi.