Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > İç organları göğüs boşluğunda doğdu, 53 günlükken fıtık ameliyatı oldu

İç organları göğüs boşluğunda doğdu, 53 günlükken fıtık ameliyatı oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İç organları göğüs boşluğunda doğdu, 53 günlükken fıtık ameliyatı oldu
Ameliyat, Bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Doğuştan diyafram fıtığı olan 53 günlük bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Doğuştan Bochdalek hernisi (diyafram fıtığı) teşhisi konulan ve iç organları göğüs boşluğuna dolan bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren çocuk cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, hastanın hayatını tehdit eden bir durumla karşılaştıklarını belirterek, “Bebeğimiz 53 günlükken bize sevk edildi. Göğüs boşluğuna dolan iç organlar, akciğerlere ciddi baskı yapıyordu ve ciddi solunum sıkıntısı vardı. Yaptığımız tetkiklerde, sağ tarafta doğumsal bir diyafram hernisi tespit ettik. Bu tür vakalar genellikle sol tarafta görülür, ancak hastamızda çok nadir olarak sağ taraftaydı. Diyaframda büyük bir delik vardı, bu nedenle iç organların çoğu göğüs boşluğuna geçmişti. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamlayarak ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda hastamız taburcu ediliyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Akciğer kanserinde radyoterapi sonucunu etkileyen 12 gen bulundu'Talasemi' hastalığında Türkiye'nin başarısı! Kök hücre naklinde Avrupa ile yarışıyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Talasemi' hastalığında Türkiye'nin başarısı! Kök hücre naklinde Avrupa ile yarışıyoruz - SağlıkKök hücre naklinde Avrupa ile yarışıyoruzAkciğer kanserinde radyoterapi sonucunu etkileyen 12 gen bulundu - SağlıkAkciğer kanserinde radyoterapi sonucunu etkileyen 12 gen bulunduHalk sağlığını güçlendirecek yeni adımlar yolda! Geleneksel tıp ürünlerini yapay zekâ izleyecek - SağlıkÖnce halk sağlığı! Salgına erken uyarı sistemiKantinden alıp yedikleri döner hastanelik etti! Tekirdağ'da 11 öğrencide zehirlenme şüphesi - SağlıkKantinden alıp yedikleri döner 11 öğrenciyi hastanelik ettiHastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir - SağlıkHastalara umut ışığı: Kalp kendini iyileştirebilirAnnesi, sol kolunu kullanamadığını fark etti: Doktorlar önemsemedi! Acı gerçek testlerde ortaya çıktı - SağlıkAnnesi, sol kolunu kullanamadığını fark etti: Acı gerçek testlerde ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...