Haberler > Sağlık > Halk sağlığını güçlendirecek yeni adımlar yolda! Geleneksel tıp ürünlerini yapay zekâ izleyecek

Halk sağlığını güçlendirecek yeni adımlar yolda! Geleneksel tıp ürünlerini yapay zekâ izleyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halk sağlığını güçlendirecek yeni adımlar yolda! Geleneksel tıp ürünlerini yapay zekâ izleyecek
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ta (GETAT) yeni çalışmalar yapılacak. Bulaşıcı hastalıklara karşı teşhis, takip ve erken uyarı sistemleri geliştirilip muhtemel salgınlar için etkili tedbirler alınacak.

ESMA ALTIN / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını güçlendirmek için önümüzdeki dönem yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda son dönemde giderek önem kazanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarında kullanılan ürün ve hizmetlerin izlenebilirliğini artırmak maksadıyla yapay zekâ destekli tedarik yönetim sistemi kurulacak.

SALGINLAR ÖNCEDEN TAHMİN EDİLECEK

Bulaşıcı hastalıklara yönelik mevcut tanı, takip ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek. Zoonotik (hayvanlar ve insanlar arasında bulaşabilen bir hastalık) ve vektörel (kene, sinek, pire, salyangoz gibi canlıların sebep olduğu hastalıklar) hastalıklarla ilgili saha, tanı-tedavi rehberleri oluşturulacak. Salgın tespiti ve tahminlerinin daha isabetli olması ve salgınlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla salgın tespiti ve tahminlerine yönelik modeller geliştirilecek.

Türkiye Nadir Hastalık Haritalama ve Tarama Kiti Projesi yürütülecek. Bağımlılıklarla mücadele konusunda da çalışmalar yapılacak.

