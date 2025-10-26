Kastamonu'da acı olay! Evinin merdivenlerinden düşen adam öldü
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kastamonu'da yaşayan 55 yaşındaki Murat Katırcıoğlu, evindeki merdivenden düşerek öldü.
İsfendiyar Mahallesi'nde yaşayan Murat Katırcıoğlu (55), evinde merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Kafası betona çarpan Katırcıoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Katırcıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş