Kastamonu'da acı olay! Evinin merdivenlerinden düşen adam öldü

Kastamonu'da acı olay! Evinin merdivenlerinden düşen adam öldü

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da yaşayan 55 yaşındaki Murat Katırcıoğlu, evindeki merdivenden düşerek öldü.

İsfendiyar Mahallesi'nde yaşayan Murat Katırcıoğlu (55), evinde merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Kafası betona çarpan Katırcıoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Katırcıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

