Uzak Şehir dizisinde şoke eden ayrılık! "Filistin kırmızı çizgim" diyerek isyan etti

Uzak Şehir dizisinde şoke eden ayrılık! "Filistin kırmızı çizgim" diyerek isyan etti

- Güncelleme:
Uzak Şehir dizisinde Filisin bayrağı rengindeki kıyafetlerin yere atılması tepki çekerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin oyuncularından Mehmet Yaşa, bu sahne nedeniyle yapımdan ayrıldığını duyurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin son bölümünde tepki çeken bir sahne yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Dizideki Sadakat rolünü canlandıran isim, gelininin kıyafetlerini konağa attı. Ancak yere savrulan bu kıyafetlerin renklerinin Filistin bayrağının renklerinde olması bazı izleyicilerin tepkisini çekti.

Uzak Şehir dizisinde şoke eden ayrılık! "Filistin kırmızı çizgim" diyerek isyan etti - 1. Resim

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN AYRILDI

Sosyal medyada kullanıcılar diziyi boykot edeceklerini söylerken, oyunculardan da tepki geldi.

Dizide Fadıl karakterini oynayan Mehmet Yaşa, bir video paylaşarak yapımdan ayrıldığını duyurdu. Yaşa, "Filistin'de anneler ve çocuklar şehit düşüyor. Bunu ne benim vicdanım kabul eder ne de annem bana hakkını helal eder. Evet biliyorum bütün kapılar suratıma kapanacak ama Allah'u Teala bir kapıyı kapatır diğerini açar. Bu saatten sonra benim için Uzak Şehir dizisi bitmiştir. Saygılarımla kamuoyuna duyurulur. Sevdiklerime duyurulur." dedi.

Uzak Şehir dizisinde şoke eden ayrılık! "Filistin kırmızı çizgim" diyerek isyan etti - 2. Resim

