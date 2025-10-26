Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da otomobil tehlike saçtı, motorcu sinir krizi geçirdi: Hak edene, hak ettiğini vereceksin

Bursa'da otomobil tehlike saçtı, motorcu sinir krizi geçirdi: Hak edene, hak ettiğini vereceksin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otomobile tepki gösteren motosikletli, sinirlerine hakim olamayarak aracın dikiz aynasını parçaladı. Motosiklet sürücüsü, kameralara anbean yansıyan görüntüleri, "Hak edene, hak ettiğini vereceksin" notuyla paylaştı.

Bursa'da seyir halindeki bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçerek önüne aniden manevra yapan otomobile tepki gösterdi. Sinirlerine hâkim olamayan motosikletli, aracın yanına yaklaşarak dikiz aynasını kırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'da otomobil tehlike saçtı, motorcu sinir krizi geçirdi: Hak edene, hak ettiğini vereceksin - 1. Resim

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçerek önüne aniden manevra yapan otomobile korna çalarak tepki gösterdi.

Bursa'da otomobil tehlike saçtı, motorcu sinir krizi geçirdi: Hak edene, hak ettiğini vereceksin - 2. Resim

Uyarılara aldırış etmeyen otomobil sürücüsü rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, sinirlerine hakim olamayan motosikletli aracı takip ederek aynayı kırdı. O anlar kameraya yansırken, motosikletli o anları, "Hak edene, hak ettiğini vereceksin" notuyla paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Berk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok!
