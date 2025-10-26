Adıyaman'da dehşet! Dini nikahlı eşini yaralayıp intihar etti
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adıyaman'da yaşayan Nihat Uçak, dini nikahlı eşini yaraladığı tabancayla intihar etti. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman'ın Yeni Mahalle ilçesinde Nihat Uçar ile dini nikahlı eşi A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.
SİLAHLA DEHŞET SAÇTI
Bu sırada yanında bulundurduğu tabanca ile A.C'ye ateş eden Uçar, aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansla hastaneye götürülen A.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçar'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar