Adıyaman'da dehşet! Dini nikahlı eşini yaralayıp intihar etti

Adıyaman'ın Yeni Mahalle ilçesinde Nihat Uçar ile dini nikahlı eşi A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

İlgili Haber Sopalarla dövülüp saatlerce kaynatılıyor! Kilosu 600 lira

SİLAHLA DEHŞET SAÇTI

Bu sırada yanında bulundurduğu tabanca ile A.C'ye ateş eden Uçar, aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla hastaneye götürülen A.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçar'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.