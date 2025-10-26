Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güney Afrika'da okul binasına uçak çarptı

Güney Afrika’da okul binasına uçak çarptı

Güney Afrika’da okul binasına uçak çarptı
Pazar öğleden sonra Güney Afrika'nın Gauteng eyaletindeki Alberton kentinde bir okul binasına bir uçak çarptı. Yerel basında yer alan haberlere göre, acil durum ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Güney Afrika’nın Alberton kentinde, yerli üretim Rainbow Cheetah tipi uçak bir okul binasına çarptı. 

“DURUM KONTROL ALTINA ALINDI'

Gauteng Eyaleti Ortak Operasyon Merkezi (JOC) tarafından yapılan açıklamada, “Florentia bölgesinde, Du Preez Caddesi üzerindeki bir okul binasına uçak çarptı. Tüm ekipler olay yerinde ve durum kontrol altına alındı. Halktan bölgeden uzak durmaları ve acil servis araçları için yolları açık tutmaları rica olunur.” denildi.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Yetkililer, kazada can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bilgi paylaşmadı. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

İNCELEME BAŞLATILACAK

Olayla ilgili soruşturmanın, acil müdahale çalışmalarının tamamlanmasının ardından havacılık güvenliği birimlerince başlatılacağı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

