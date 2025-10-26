Kenan Yıldız'a dudak uçuklatan maaş! Real Madrid iddiası Juventus'u harekete geçirdi

Juventus'ta ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında ortaya atılan transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak İspanyol devi Real Madrid'in Kenan için devreye girdiği ve kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

JUVENTUS HAREKETE GEÇTİ

Bu durumu göz önüne alan Juventus'un, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; siyah-beyazlı takımın genel direktörü Damien Comolli, transferde Real Madrid'i saf dışı bırakmak için Kenan'ın ailesiyle görüşmelere başladı.

5.5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Haberde, Türk futbolcuya 2030 yılında bitecek bir sözleşme önerileceği ve 1.7 milyon euro olan yıllık ücretinin 5.5 milyon euroya çıkartılacağı belirtildi.

Kenan Yıldız böylece Juventus'un en çok para kazanan oyuncularından birisi olacak ve maaşı Jonathan David ile aynı seviyeye gelecek.

10 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

20 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol ve 4 asist üretti.