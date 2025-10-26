Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş bugün Kasımpaşa'nın misafiri olacak!

Beşiktaş bugün Kasımpaşa'nın misafiri olacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş bugün Kasımpaşa&#039;nın misafiri olacak!
Süper Lig’de istikrarsız bir gidişat sergileyen Beşiktaş, bugün son sınavlarda kendine ters gelen Kasımpaşa’ya misafir olacak. 

Ligde son yedi maçta rakibine karşı iki galibiyet, bir beraberlik ve dört de yenilgi gören siyah beyazlılar Kasımpaşa’ya misafir olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabildi (3B 5M). 

Ve Kartal’ın 2014-15 sezonundan bu yana kalesinde en çok gol gördüğü takım da Kasımpaşa (22 maçın 20’sinde ağlarında gol gördü).

Paşa’nın evinde oynadığı son yedi maçta galibiyetinin olmadığını da hatırlatalım.

Kaptanlığı alınan kaleci Mert Günok, karara saygı duyduğunu söyledi.

