Bir fincanı servet değerinde: Bu kahvenin fiyatı dudak uçuklatıyor

Hindistan’dan Endonezya’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan, meyveyle beslenen gececil Asya misk kedileri, dışkılarıyla tohumları etrafa yayarak ormanların yenilenmesine katkı sağlıyor. Ancak konu kahveye geldiğinde, bazı çekirdeklerin fincana ulaşana kadar oldukça uzun bir yolculuk yaptıkları görülüyor.

Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen “misk kedisi kahvesi”, eşsiz aromasını beklenmedik bir kaynağa borçlu: Asya misk kedisine. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu hayvanlar, sindirim sürecinde kahve çekirdeklerinin kimyasal yapısını değiştirerek daha belirgin ve zengin bir lezzet ortaya çıkarıyor.

YARIM KİLOSU SERVET DEĞERİNDE

Independent haberine göre; fermantasyon olarak adlandırılan bu süreç, çekirdeklerdeki yağ, protein ve yağ asidi oranlarını değiştiriyor. Dışkılandıktan sonra toplanan bu çekirdekler, bu sayede kendine has bir tada kavuşuyor.

Ancak bu özel kahvenin fiyatı, son yıllarda artan ünlü kahvecilerin fiyatlarını bile geride bırakıyor. Yarım kilosu 600 ila 1300 dolar arasında değişen bu kahve, üretim sürecinde misk kedilerine uygulanan muamele nedeniyle etik tartışmalara da yol açıyor.

DOĞAYA KATKI SAĞLIYOR

Güneydoğu Asya, Çin’in güneyi ve Hindistan alt kıtasında yaşayan misk kedileri, doğaya katkılarıyla da dikkat çekiyor. Bu hayvanlar, dışkılarıyla tohumları yayarak orman ekosisteminin yenilenmesini ve dengenin korunmasını sağlıyor.

Zoolog Ramit Mitra ve ekibi, Hindistan’ın güneyindeki Kodagu bölgesinde yürüttükleri araştırma kapsamında, yabani misk kedilerine ait 68 dışkı örneğiyle yenmemiş Robusta kahve çekirdeklerini inceledi.

AROMAYI GÜÇLENDİRİYOR

Sonuçlara göre misk kedilerinin yediği çekirdeklerde, yağ içeriği ve belirli yağ asidi metil esterlerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu bileşiklerin, kahveye kremamsı ve süt benzeri bir tat kazandırarak aromasını güçlendirdiği belirlendi.

Ayrıca misk kedilerinin sindiriminden geçen çekirdeklerde protein ve kafein oranının düştüğü, bunun da kahvenin daha yumuşak ve daha az acı bir tada sahip olmasını sağladığı saptandı.

NİHAİ AROMAYI ETKİLİYOR

Araştırmacılar, elde edilen bulguların kavrulmamış çekirdekler üzerinde yapıldığını, kavurma işleminin ise kahvenin nihai aromasını daha da değiştirebileceğini vurguladı.