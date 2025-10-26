Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir fincanı servet değerinde: Bu kahvenin fiyatı dudak uçuklatıyor

Bir fincanı servet değerinde: Bu kahvenin fiyatı dudak uçuklatıyor



Bir fincanı servet değerinde: Bu kahvenin fiyatı dudak uçuklatıyor


Asya misk kedisinin dışkısından üretilen dünyanın en pahalı kahvesi hem lezzetiyle hem fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Sindirim sürecinde kimyası değişen çekirdekler, kavrulunca ortaya ipeksi, süt benzeri bir tat çıkarıyor. Yarım kilosu 1300 dolara kadar çıkan misk kedisi kahvesi, doğal fermantasyon sayesinde yumuşak, sütlü bir tat bırakmasıyla deneyenleri mest ediyor. İşte misk kedisi kahvesinin merak edilen özellikleri...

Hindistan’dan Endonezya’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan, meyveyle beslenen gececil Asya misk kedileri, dışkılarıyla tohumları etrafa yayarak ormanların yenilenmesine katkı sağlıyor. Ancak konu kahveye geldiğinde, bazı çekirdeklerin fincana ulaşana kadar oldukça uzun bir yolculuk yaptıkları görülüyor.

Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen “misk kedisi kahvesi”, eşsiz aromasını beklenmedik bir kaynağa borçlu: Asya misk kedisine. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu hayvanlar, sindirim sürecinde kahve çekirdeklerinin kimyasal yapısını değiştirerek daha belirgin ve zengin bir lezzet ortaya çıkarıyor.

Bir fincanı servet değerinde: Dünyanın en pahalı kahvesinin fiyatı dudak uçuklatıyor - 1. Resim

YARIM KİLOSU SERVET DEĞERİNDE

Independent haberine göre; fermantasyon olarak adlandırılan bu süreç, çekirdeklerdeki yağ, protein ve yağ asidi oranlarını değiştiriyor. Dışkılandıktan sonra toplanan bu çekirdekler, bu sayede kendine has bir tada kavuşuyor.

Ancak bu özel kahvenin fiyatı, son yıllarda artan ünlü kahvecilerin fiyatlarını bile geride bırakıyor. Yarım kilosu 600 ila 1300 dolar arasında değişen bu kahve, üretim sürecinde misk kedilerine uygulanan muamele nedeniyle etik tartışmalara da yol açıyor.

Bir fincanı servet değerinde: Dünyanın en pahalı kahvesinin fiyatı dudak uçuklatıyor - 2. Resim

DOĞAYA KATKI SAĞLIYOR 

Güneydoğu Asya, Çin’in güneyi ve Hindistan alt kıtasında yaşayan misk kedileri, doğaya katkılarıyla da dikkat çekiyor. Bu hayvanlar, dışkılarıyla tohumları yayarak orman ekosisteminin yenilenmesini ve dengenin korunmasını sağlıyor.

Zoolog Ramit Mitra ve ekibi, Hindistan’ın güneyindeki Kodagu bölgesinde yürüttükleri araştırma kapsamında, yabani misk kedilerine ait 68 dışkı örneğiyle yenmemiş Robusta kahve çekirdeklerini inceledi.

Bir fincanı servet değerinde: Dünyanın en pahalı kahvesinin fiyatı dudak uçuklatıyor - 3. Resim

AROMAYI GÜÇLENDİRİYOR 

Sonuçlara göre misk kedilerinin yediği çekirdeklerde, yağ içeriği ve belirli yağ asidi metil esterlerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu bileşiklerin, kahveye kremamsı ve süt benzeri bir tat kazandırarak aromasını güçlendirdiği belirlendi.

Ayrıca misk kedilerinin sindiriminden geçen çekirdeklerde protein ve kafein oranının düştüğü, bunun da kahvenin daha yumuşak ve daha az acı bir tada sahip olmasını sağladığı saptandı.

Bir fincanı servet değerinde: Dünyanın en pahalı kahvesinin fiyatı dudak uçuklatıyor - 4. Resim

NİHAİ AROMAYI ETKİLİYOR

Araştırmacılar, elde edilen bulguların kavrulmamış çekirdekler üzerinde yapıldığını, kavurma işleminin ise kahvenin nihai aromasını daha da değiştirebileceğini vurguladı.

Kaynak: Dış Haberler

