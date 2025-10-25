Kahvesini rögara dökünce ceza yemişti! O Türk vatandaşından yeni haber var

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında yaşayan Burcu Yeşilyurt, 10 Ekim tarihinde sabah kahvesinin dibini Richmond istasyonu yakınında bulunan bir rögara döktü. Üç zabıta memuru, işe gitmek üzere otobüs bekleyen Yeşilyurt'u durdurdu ve çevre kirliliği yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 150 sterlin para cezası kesti.

Richmond Belediyesi başlangıçta cezayı savunarak “politikalara uygun şekilde” verildiğini belirtti ancak şikâyet sonrası yapılan incelemenin ardından cezayı iptal ettiğini açıkladı.

"DÖKÜP HEMEN OTOBÜSE BİNMEK İSTEDİM"

Kahvesinden çok az bir miktarı döktüğünü ve bunun yasak olduğunu bilmediğini söyleyen Yeşilyurt, “Otobüsüm geliyordu, bardağımda çok az kahve kalmıştı. Döküp hemen otobüse binmek istedim. Bir anda üç görevli gelip beni durdurdu, çok şaşırdım” dedi.

Görevliler, eylemin 1990 Çevre Koruma Yasası’nın 33’üncü maddesini ihlal ettiğini belirtti. Buna karşın Yeşilyurt, çevrede bu konuda uyarı levhası bulunmadığını, memurların davranışının “gözdağı verir gibi” olduğunu söyledi.

CEZA İPTAL EDİLDİ

NTV'nin haberine göre; Richmond Belediyesi, görevlilerin vücut kamerası kayıtlarını incelediğini ve memurların profesyonel davrandığını savundu. Ancak kamu tepkisinin ardından cezayı kaldırdı.

Yeşilyurt, “Bu kadar küçük bir şey için verilen ceza orantısızdı” diyerek kararın iptalinden memnuniyet duyduğunu söyledi.