İngiltere'deki siber saldırılar otomotiv sektörünü vurdu! Kaybın boyutu dudak uçuklatıyor

İngiltere'nin önemli üreticilerinden Jaguar Land Rover, eylül başında yaşadığı siber saldırının ardından bir aydan uzun süre üretimi durdurmak zorunda kaldı ve 7 Ekim'de yeniden kademeli şekilde üretime başladı.

SİBER SALDIRILAR ARAÇ ÜRETİMİNİ VURDU

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun (SMMT) verilerine göre, söz konusu siber saldırı ülkenin eylüldeki toplam araç ve otomobil üretimine darbe vurdu. İngiltere'de otomobil üretimi eylülde yüzde 27,1 geriledi ve söz konusu ayda 51 bin 90 otomobil üretildi. Bu miktar, İngiltere otomobil üretiminde eylül ayları bazında 1952'den beri görülen en düşük seviye oldu.

TOPLAM ARAÇ ÜRETİMİ GERİLEDİ

Ticari araç üretimi ise düşüş eğilimini 6'ncı aya taşıdı. Eylülde ticari araç üretimi yüzde 77,9 gerileyerek 3 bin 229 oldu. Böylece, ülkede toplam otomobil ve hafif ticari araç üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 35,9 azalarak 54 bin 319'a düştü. İngiltere'de ocak-eylül döneminde ise toplam otomobil ve hafif ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 gerileyerek 582 bin 250 oldu.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 26 Kasım'da açıklayacağı Sonbahar Bütçesi öncesi yaşanan bu gelişmeler nedeniyle, sektör temsilcileri, hükümetin bütçede büyüme odaklı politikaları destekleyecek mali düzenlemeler yapması çağrısını yineledi.

Sektör temsilcileri, otomotiv şirketlerinde çalışanlara piyasa fiyatının altında ve avantajlı koşullarda araç edinme olanağı sağlayan ECOS uygulamasının kaldırılması planlarının istihdam ve rekabet gücü üzerinde kalıcı zarara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu sistem, çalışanların ürettikleri araçlara uygun maliyetle erişmesini sağlıyor ancak hükümet bu araçları şirket aracı statüsüne alarak vergiye tabi tutmayı planlıyor.

1 MİLYAR STERLİNDEN FAZLA GELİR KAYBI RİSKİ

SMMT'nin yeni analizine göre, bu değişiklik 60 bin otomotiv işçisini etkileyecek, gelir paketlerinin değerini düşürecek ve birçok çalışanı kişisel ulaşımdan mahrum bırakacak. Söz konusu uygulamanın kaldırılması halinde, ülkede yıllık 80 bin daha az araç satışı, ikinci el pazarında kalıcı tahribat ve üretim hacminde 20 bin araçlık azalma beklenirken bu da 1 milyar sterlinden fazla gelir kaybı anlamına geliyor.

"SEKTÖR HALA BASKI ALTINDA"

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, sektörün eylüldeki performansının siber saldırı sonrası Jaguar Land Rover'da üretimin tamamen durmasının ardından beklenmedik bir sonuç olmadığını belirterek, "Durum bir miktar düzelse de sektör hala baskı altında." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin araç üretimini yılda 1,3 milyon çıkarmayı hedeflediğini anımsatan Hawes, ECOS uygulamasının kaldırılmasının bu hedefi doğrudan tehlikeye attığını ve bu nedenle sektör ve kamu gelirlerine vereceği zarar göz önüne alınarak bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.