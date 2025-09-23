Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay siber saldırıya uğrayan İngiltere merkezli otomobil devi Jaguar Land Rover, üretimi durdurma kararı almıştı. Şirketten yapılan açıklamada üretim duraklatması 1 Ekim'e kadar uzatıldı. JLR'nin haftalık zararının 50 milyon sterlin olduğu söyleniyor. 

Dünyaca ünlü otomobil devi Jaguar Land Rover (JLR) siber saldırı nedeniyle üretimi durdurma kararı almıştı. Operasyonlarını ciddi şekilde aksatan siber saldırı sonrası toparlanmaya çalışan JLR'den yeni bir karar daha geldi. Şirket üretimi durdurma kararını 1 hafta daha uzattı. 

JLR: ÜRETİM DURAKLATMAMIZI 1 EKİM'E KADAR UZATTIK 

JLR'den yapılan açıklamada, "Siber olayın ardından, mevcut üretim duraklatmamızı 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe kadar uzattığımızı bugün meslektaşlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza bildirdik. Bu kararı, operasyonlarımızın aşamalı olarak yeniden başlatılması için bir takvim oluştururken ve soruşturmamızı sürdürürken önümüzdeki hafta için netlik sağlamak amacıyla aldık.

Ekiplerimiz, siber güvenlik uzmanları, NCSC ve kolluk kuvvetleriyle birlikte güvenli ve emniyetli bir şekilde yeniden başlatmamızı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Odak noktamız, faaliyetlerine devam eden müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, meslektaşlarımızı ve perakendecilerimizi desteklemeye devam ediyor. Bunun JLR ile bağlantılı herkes için zor bir dönem olduğunun farkındayız ve sürekli destekleri ve sabırları için herkese teşekkür ediyoruz." denildi. 

Otomotiv devi Jaguar Land Rover üretimi durdurma kararını uzattı! Haftalık zarar 50 milyon sterlin - 1. Resim

HAFTALIK ZARAR NE KADAR? 

Yaklaşık 50 bin araç üretimini etkileyen kararın, JLR’ye haftada en az 50 milyon sterline (2.8 milyar TL) mal olduğu tahmin ediliyor.

JLR’nin İngiltere’deki tesislerinde doğrudan yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor. Tedarik zincirinde bu rakam 100 bin, dolaylı olarak ise çalışanların harcamalarıyla geçinen yaklaşık 60 bin kişi bulunuyor.

Otomotiv devi Jaguar Land Rover üretimi durdurma kararını uzattı! Haftalık zarar 50 milyon sterlin - 2. Resim

İŞÇİLER İZNE ÇIKARILDI 

İngiltere’nin en büyük sendikalarından Unite, JLR tedarikçileri için kısa çalışma ödeneği programı talep etti. Sendika, bazı çalışanların “düşük ücretle ya da hiç maaş almadan” izne çıkarıldığını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

