Üretim durduran Jaguar Land Rover'e İngiltere'den kredi desteği! On binlerce kişinin istihdamı korunacak

İngiltere, Jaguar Land Rover’a (JLR) yönelik büyük bir siber saldırı sonrası üretimin durması nedeniyle 1,5 milyar sterlinlik kredi garantisi sağlayacağını açıkladı.

JLR, 31 Ağustos’ta gerçekleşen saldırının ardından Birleşik Krallık’taki fabrikalarında üretimi askıya almıştı. Şirketin üretim faaliyetlerinin 1 Ekim’e kadar durdurulması bekleniyor. Bu durum, ülkenin en büyük otomobil üreticisinin tedarik zincirini belirsizlik içinde bıraktı.

1,5 MİLYAR STERLİNLİK KAYNAK AYIRILDI

Söz konusu kredi, tedarikçilere güvence sağlamayı amaçlıyor. 1,5 milyar sterlinlik kaynak, JLR’nin nakit rezervlerini güçlendirmesine ve tedarikçilerine ödeme yapmasına imkân tanıyacak. Krediye hükümet, ihracata yönelik İngiltere Kalkınma Garantisi (EDG) mekanizması kapsamında teminat verecek.

Sky News'den edinilen bilgilere göre, beş yıl vadeli kredi, ticari bir banka tarafından sağlanacak.

İngiltere İş Dünyası Bakanı Peter Kyle, “Aldığımız kararlı adımın ardından bu kredi garantisi, tedarik zincirini desteklemeye ve Batı Midlands, Merseyside ve tüm Birleşik Krallık’taki nitelikli istihdamı korumaya yardımcı olacak” dedi.

Maliye Bakanı Rachel Reeves ise, “Jaguar Land Rover, on binlerce kişiyi istihdam eden, ekonomimizin tacındaki mücevherlerden biridir. Bugün, 1,5 milyar sterline kadar ek özel finansman ile bu istihdamı ve tedarik zincirini koruyoruz” ifadelerini kullandı.

ON BİNLERCE KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Şirketin Birleşik Krallık’taki tesislerinde doğrudan 33 binden fazla kişi çalışıyor. Ayrıca yaklaşık 200 bin kişi, JLR’nin tedarik zincirinde faaliyet gösteren yüzlerce küçük ve orta ölçekli işletmede istihdam ediliyor.

Sendikalar ve siyasetçiler, üretimin durmasının küçük tedarikçi firmaları çökme noktasına getirebileceği uyarısında bulunmuştu. Hükümetin kredi garantisi kararı, Unite sendikası tarafından “önemli bir ilk adım” olarak değerlendirildi.

Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, “Bu, hükümetin işçilerin sesini dinlediğini gösteriyor. Sağlanan kaynak, iş güvencesi, becerilerin korunması ve ücretlerin güvence altına alınması için kullanılmalı” dedi.