Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: "Netanyahu durdurulmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin'e yönelik diplomatik temasları devam ediyor.

Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İNGİLTERE'YE FİLİSTİN'İ TANIMA TEBRİĞİ

İngiltere Başbakanı Starmer'ı ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ DURDURULMALI"

Başkan Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.