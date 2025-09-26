Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: "Netanyahu durdurulmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Filistin'i tanıma kararı nedeniyle Starmer'ı tebrik eden Erdoğan, Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin'e yönelik diplomatik temasları devam ediyor.

Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü! - 1. Resim

İNGİLTERE'YE FİLİSTİN'İ TANIMA TEBRİĞİ

İngiltere Başbakanı Starmer'ı ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ DURDURULMALI"

Başkan Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.

