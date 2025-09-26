Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Suriye' mesajı: Barışı dinamitleyecek hiçbir girişime asla göz yummayız!

TÜRKİYE GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ İSMAİL KAPAN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a yaptığı ziyareti tamamlandı.

Oldukça başarılı geçen ziyaretin ardından Erdoğan yurda döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan; BM zirvesine, Trump'la görüşmesine ve bölgesel meselelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SORULDU

Suriye lideri Şara'nın konuşması ve Suriye'deki gelişmelerin sorulduğu Erdoğan; "İsrail sadece Gazze değil, Suriye, Yemen, Lübnan ve İran'da da çeşitli saldırılar gerçekleştirerek bölge barışını tehdit eden adımlar atıyor. Özellikle Suriye'ye yönelik saldırılar 8 Aralık sürecine zarar veriyor. Terör gruplarını da bölgede bir yandan cesaretlendiriyor. 58 yıl aradan sonra Suriye, BM'de yer aldı ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara oturumda konuşma yaptı. Siz de Türkevi'nde Sayın Şara ile görüştünüz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve yarınına dair neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"GENEL KURUL'A KATILMALARI OLDUKÇA ÖNEMLİYDİ"

"Gerçi ben Sayın Şara'nın konuşmasını dinleme fırsatı bulamadım, ama dinleyen arkadaşlardan bilgi aldım. Kendileri de Şara'nın konuşmasını çok çok iyi bulduklarını ifade ettiler. İsrail saldırganlığının, Filistin ile sınırlı kalmayacağını, bölgemizde de yansımaları olacağını daha önce söylemiştim. İsrail'in İran, Lübnan, Yemen ve Suriye'de pervasız saldırılarına şahit olduk. Suriye'de hem İsrail tarafından yapılan fiili saldırıları, hem de Suriye'nin barış ve istikrar gayretlerini baltalama girişimlerini gördük. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile New York'ta son durumu, Türkevimizde ele aldık. Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları Suriye hükümetinin uluslararası meşruiyeti için çok çok önemliydi.

"BARIŞI DİNAMİTLEYECEK HİÇBİR GİRİŞİME GÖZ YUMMAYIZ"

Suriye ekonomisinin ve altyapısının yeniden ayağa kalkması da çok önemli. Suriye ile her alanda iş birliği projeleri geliştiriyoruz, her zaman Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyoruz. Araplar, Türkmenler, Kürtler, Sünniler ve Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar… Yani tüm kimlikleriyle Suriyelilerin yan yana barış içinde yaşadığı bir ülke istiyoruz. Suriye yönetimi de bizimle aynı duyguları paylaşıyor. Bunu dinamitleyecek hiçbir girişime göz yummayız. Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur, olamaz. Uluslararası toplum da Suriye'de barış ve istikrar için adımlar atmalı. Bölgedeki terör örgütlerini cesaretlendirici faaliyetlerden uzak durmalı. Özellikle Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını da çok ama çok önemsiyoruz."