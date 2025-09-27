Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BMGK'nın yaptırım kararı İran'ı harekete geçirdi! Avrupa'daki Büyükelçiler Tahran'a çağrıldı

BMGK'nın yaptırım kararı İran'ı harekete geçirdi! Avrupa’daki Büyükelçiler Tahran'a çağrıldı

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran ile Batı ülkeleri arasında bir türlü çözülemeyen 'nükleer anlaşmazlık' Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırımları geri getirmesi ile daha da çıkmaza girdi. Tahran yönetimi BMGK'nın yaptırım kararının ardından Avrupa'daki Büyükelçileri istişare için Tahran'a çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), İran’a yönelik BM yaptırımlarını geri getirme kararının ardından, Almanya, Fransa ve İngiltere'deki Büyükelçilerini istişare için Tahran'a geri çağırdı.

BÜYÜKELÇİLER TAHRAN'A ÇAĞRILDI 

İran'ın Batılı ülkeler ile nükleer enerji sektöründeki faaliyetlerine ilişkin yaşadığı çekişme devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin oluşturduğu "Avrupa Üçlüsü" (E3) grubunun "snapback" (tetik) mekanizmasını işletmesi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirme kararının ardından, Almanya, Fransa ve İngiltere’deki Büyükelçilerini istişareler için Tahran’a çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, E3 ülkelerinin 2015 tarihinde imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenmiş "snapback" kötüye kullandıkları ve BMGK kararı ile kaldırılan BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyması üzerine, İran’ın ilgili büyükelçileri Tahran’a çağırdığı belirtildi.

İRAN'A YÖNELİK BM YAPTIRIMLARI YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Rusya ve Çin tarafından sunulan ve nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan BM yaptırımlarının 18 Nisan 2026’ya kadar ertelenmesini öngören karar tasarısı BMGK’da dün oylamaya sunulmuştu. Tasarı, ABD, İngiltere, Fransa, Sierra Leone, Slovenya, Danimarka, Yunanistan ve Somali’nin oylarıyla reddedilmişti.

Nükleer anlaşmanın 6 ay uzatılmasını hedefleyen tasarının kabul edilmemesi nedeniyle, İran’a yönelik 2015 yılında kaldırılan BM yaptırımları yarın itibarıyla yeniden yürürlüğe girecek.

Alınan bu kararla birlikte, ABD ve İran arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşma da resmen sona ermiş oldu.

