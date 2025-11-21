Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etme kararı aldı. İmralı adasına AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gideceği açıklandı. MHP, İmralı ziyareti için Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı görevlendirdiğini duyurmuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adımlar atılmaya devam ediliyor.

TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Gelişme sonrası yapılan açıklamada, "İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir." denildi.

MHP, İmralı ziyareti için Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı görevlendirdiğini duyurmuştu.

İMRALI'YA GİDECEK AK PARTİLİ DE BELLİ OLDU

İmralı adasına AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gideceği açıklandı.

'ZİYARETİN TARİHİ NET DEĞİL'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP’nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.

CHP GİTMEME KARARI ALDI

Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeye devam edeceklerini söyleyen CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, 'Partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz. Komisyonda kalacağız' dedi.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDİYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı, yaklaşık 2,5 saat sürdü; 'İmralı ziyareti' oylaması yapıldı. CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu.

