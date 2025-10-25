Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İki aile 8 yıl sonra ilki gerçekleştirdi: Kalabalık merakla izledi, binlerce kişiye yemek verildi

İki aile 8 yıl sonra ilki gerçekleştirdi: Kalabalık merakla izledi, binlerce kişiye yemek verildi

Hal, Husumet, Barış, Muş, Siirt, Din, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş’un Bulanık ilçesi ile Siirt’in Tillo ilçesinden iki aile arasında 8 yıldır süren husumet, din adamları ve kanaat önderlerinin çabalarıyla sona erdi. Kur’an-ı Kerim altından geçerek söz veren aileler, tokalaşarak barışı resmileştirdi. Törende yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram edildi.

Husumet, 8 yıl önce İstanbul'da yaşanan olayda iki kişinin ölmesiyle başladı. Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Gündüzlü köyünden Tepe ailesi ile Siirt’in Tillo ilçesi İkizbağlar köyünden Balcı ailesini Sungu Belediyesi barıştırdı.

Din adamları, bölge halkı ve kanaat önderlerinin yoğun çabaları sonucu bir araya gelen iki aile, Kur’an-ı Kerim altından geçerek söz verdi ve ardından tokalaşarak yıllardır süren husumeti sonlandırdı.

İki aile 8 yıl sonra ilki gerçekleştirdi: Kalabalık merakla izledi, binlerce kişiye yemek verildi - 1. Resim

Barışın sağlanmasında büyük emek veren din adamı Muiniddin Aydın, törende yaptığı konuşmada, "8 sene önce acı bir olay yaşadık. İstanbul’da meydana gelen olayda iki kardeşimizi kaybettik. Bulanık ilçesine bağlı Gündüzlü köyünden Tepe ailesi ile Siirt’in Tillo ilçesi İkizbağlar köyünden Balcı aileleri arasında yaşanan husumet barışla sonuçlandı. Bu barışın sağlanması için çok emek verildi. Allah hepinizden razı olsun. İki taraf da barışa katkı sundu ve elhamdülillah bugün bu barışı sağladık" dedi.

İki aile 8 yıl sonra ilki gerçekleştirdi: Kalabalık merakla izledi, binlerce kişiye yemek verildi - 2. Resim

Barış töreninin ev sahipliğini üstlenen Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan ise, "Bugünkü barışımıza iştirak eden herkesten Allah razı olsun. Bu barış ortamını sağlamak, böyle bir olaya vesile olmak bizim için gurur verici. Keşke bu tür olaylar hiç yaşanmasa, hiçbir ailenin başına gelmese.

İki aile 8 yıl sonra ilki gerçekleştirdi: Kalabalık merakla izledi, binlerce kişiye yemek verildi - 3. Resim

2 BİN KİŞİYE YEMEK VERİLDİ

Amacımız, bu sorunların büyümeden, daha büyük acılara ve tahribatlara yol açmadan çözüme kavuşturulmasıdır. İslam dini zaten barış dinidir. Müslümanlar arasında bu tür olayların yaşanmaması gerektiğine inanıyorum. Kan davalarının, katliamların, ölümlerin olmaması lazım. Bütün temennimiz, bu coğrafyanın bir an önce kalıcı barışa kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Barış töreninin ardından Siirt’ten ve çevre köylerden gelen yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram edildi.

