Flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş! Çöle dönen Milleyha'da kuş sesleri yankılanmaya başladı

Hatay, bu yıl son 65 yılın en kurak dönemini yaşadı. Şehirde yağışlar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 66 oranında azaldı.

Yarseli Barajı’ndaki su seviyesi yıl boyunca yüzde 5’in altına kadar geriledi. Bu durum, tarımda sulama sıkıntılarına yol açarak çiftçileri zor durumda bıraktı. Kuraklık sadece tarımı değil, ekosistemi de kötü etkiledi.

Su eksikliği, hem insanlar hem de diğer canlılar için hayat kalitesini tehdit eden ciddi bir çevre krizi haline geldi. Özellikle Samandağ’daki Milleyha Kuş Cenneti bu kuraklıktan nasibini alan yerlerin başında geliyordu.

314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti, geçtiğimiz haftayla birlikte etkili olmaya başlayan şiddetli yağışla kendine geldi.

Çöle dönen sulak alanda su seviyesinin yeniden artmasıyla göç yolundaki Milleyha'da yeniden kuşların sesleri yankılanmaya başladı.

"HEPSİ KUŞ CENNETİNDE GÜLE OYNAYA YAŞIYORLAR"

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, yağmurların can suyu olduğu Milleyha Kuş Cenneti'nde; flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş, cılıbıtlar ve martılar gibi türlerin yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Yağan yağmurlarla suya kavuşan Milleyha Kuş Cenneti'nde kuş türleri sayısının arttığını söyleyen kuş gözlemcisi Erol Yüksel, "Ben kuş gözlemcisiyim ve aynı zamanda fen öğretmeniyim. Milleyha Kuş Cennetini son 5 yıldır takip ediyorum. Burada fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Burayı tanıdıktan sonra kuşlara olan ilgim bayağı arttı. Tabi Hatay ve Güney Akdeniz'de son 65 yılının en kurak zamanını yaşıyoruz. Barajlardaki su seviyeleri korkutucu düzeydeydi. Bu durum da hayatımıza çok yansıdı. Yer altı kuyuları kurudu, suya ulaşmak çok zor oldu ve susuzluk bütün canlılar için en büyük sorunlar halinden birini aldı. Her şeye ve kuraklığa rağmen bir günde 50 ila 60 kuş türünü barındırmaya devam ediyor. Son günlerde yağan yağmurlar sayesinden suların geri gelmesi ve Milleyha'daki ana gölün suyla kavuşması sonucunda kuş türlerinde sayı arttı. Sahada; flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş, cılıbıtlar ve martılar gibi hepsi kuş cennetinde güle oynaya yaşıyorlar. Ortam muhteşem ve sakin gidiyor" dedi.

"BU YAĞMURLAR MİLLEYHA KUŞ CENNETİ'NE CAN SUYU OLDU"

Son yağan yağmurlarla Milleyha Kuş Cenneti'nin tekrardan canlandığını ifade eden kuş gözlemcisi Erol Yüksel, "Dilerim ki bütün ülkemiz için kuraklık günleri geride kalır. Kuraklık gelecek yıllarda devam ederse bizleri büyük sıkıntılar bekliyor. Ben iyimser olarak dilerim ki bu kuraklığı bir daha yaşamayız. Ciddi kuraklık dönemi geride bırakmaya çalışıyoruz ve umarım bu yağışlar devam eder. Milleyha tekrardan canlandı diyebiliriz. Normalde 12 ay boyunca suyu barındıran bir saha burası. Her yıl kuruyacak diye bir durum yok. Gerçekten bu yıl su çok erken çekildi. Normalde temmuz ayında çekilmesi gereken su, kuraklığın artışından dolayı nisan ayının sonlarında çekilmeye başlanmıştı ama şimdi tekrardan canlandı. Bu yağmurlar can suyu oldu. Çünkü neredeyse yaz aylarını sıfır çektik. Yaz aylarında genelde sürpriz yağışlar olurdu ama bu yaz aylarında hiç görmedik. Son günlerde yağan yağmur, geçen yılın kış aylarında hiç yağmadı" ifadelerini kullandı.