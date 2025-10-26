Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Otizmli çocuğa şiddet iddiası ekipleri harekete geçirdi! Baba karakola götürüldü

Gündem Haberleri

Eskişehir'deki seyir halindeki araçta bir babanın otizmli oğlunu dövdüğü ihbarını alan ekipler harekete geçti. Akademisyen olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından karakola götürüldü.

Tepebaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 EC 4826 plakalı hatchback otomobil içerisindeki sürücü konumunda bulunan şahsın, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa şiddet gösterdiği görüldü.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

İddiaya göre, çocuğuna şiddet gösteren ve üniversitelerde yarı zamanlı sosyoloji eğitimi verdiği öğrenilen M.K. isimli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İsmi C.K. olduğu öğrenilen otizmli çocuk ve M.K. isimli baba, işlemleri için karakola götürüldü. Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde babanın oldukça sinirli olduğu ve çocuğun korktuğu görülüyor.

