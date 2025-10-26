İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Ekim Pazar İZSU su kesintisi sorgulama

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
26 Ekim 2025 Pazar günü İZSU tarafından su kesintisi duyurusu geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları kapsamında Bergama, Buca ve Çiğli'nin bazı mahallelerinde su kesintisi gerçekleşecek. Peki, İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İZSU güncel su kesintisini vatandaşlara duyurdu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden gelen açıklamaya göre, İzmir'de alt yapı arızaları sebebiyle şehrin birçok mahallelerinde su kesintisi gerçekleşecek. 

İzmir'in bazı ilçeleri planlı su kesintisinden etkilenirken “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” cevap aranmaya başladı. 

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

26 Ekim 2025 Pazar günü İzmir'in Buca, Çeşme, Çiğli, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş ve Seferhisar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

26 Ekim 2025 itibarıyla çeşitli saatlerde ve çoğu yerde akşam saatlerine doğru suyun geri gelmesi bekleniyor.

26 EKİM İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA 

