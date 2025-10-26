İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Ekim Pazar İZSU su kesintisi sorgulama
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
26 Ekim 2025 Pazar günü İZSU tarafından su kesintisi duyurusu geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları kapsamında Bergama, Buca ve Çiğli'nin bazı mahallelerinde su kesintisi gerçekleşecek. Peki, İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
İZSU güncel su kesintisini vatandaşlara duyurdu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden gelen açıklamaya göre, İzmir'de alt yapı arızaları sebebiyle şehrin birçok mahallelerinde su kesintisi gerçekleşecek.
İzmir'in bazı ilçeleri planlı su kesintisinden etkilenirken “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” cevap aranmaya başladı.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
26 Ekim 2025 Pazar günü İzmir'in Buca, Çeşme, Çiğli, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş ve Seferhisar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.
26 Ekim 2025 itibarıyla çeşitli saatlerde ve çoğu yerde akşam saatlerine doğru suyun geri gelmesi bekleniyor.
26 EKİM İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|Buca
|Kaynaklar Merkez, 29 Ekim
|26.10.2025 saat 12:45 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ elektriğin arızasından dolayı bölgeye su verilemiyor.
|Çeşme
|16 Eylül
|25.10.2025 saat 14:28 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İçme suyu şebekeleri yenileme, imalat ve bağlantı çalışmaları kapsamında 3016 sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır
|Çiğli
|Ataşehir
|26.10.2025 saat 12:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|Ø 350'lik isale hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. bölge hat vanası kapatıldı. organize sanayi bölgesi kesintiden etkilenmektedir.
|Güzelbahça
|Yelki
|26.10.2025 saat 07:30 ile 11:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2251 sokaktaki ana boru arızasından kaynaklı bölge vanası kapatılmıştır.
|Kemalpaşa
|Bağyurdu Kemal Atatürk, Bağyurdu 29 Ekim, Sarılar, Sinancılar
|26.10.2025 saat 16:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GDZ elektrik bakım onarım çalışmasıyla nedeniyle, pompalarda enerji olmadığından , üst kesimlerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir
|Menderes
|Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa
|19.10.2025 saat 23:00 ile 20.10.2025 saat 05:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Baraj hattına bağlı olan mahaller ve menderes merkez mahallerin de planı su kesintisi yaşanacaktır. 19/10/2025 saat 23:00 20/10/2025 sabah 05:00 saatleri arası su kesintisi yaşanacak
|Ödemiş
|Çaylı
|26.10.2025 saat 12:20 ile 17:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ödemiş ilçesi çaylı mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.
|Seferhisar
|Ulamış
|26.10.2025 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Elektirik çalışmasından dolayı basınç düşüklüğü yaşanabilir.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin