Suriye topraklarında yeni işgal hattı! İsrail Kuneytra’da askeri noktalar kurdu

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, İsrail güçleri El Rezaniye ve Seyda El Hanut köylerine girerek bölgede konuşlandı.

ASKERİ KONTROL NOKTASI KURULDU

Haberde, dört askeri araçtan oluşan bir İsrail birliğinin, El Rezaniye ve Seyda El Hanut arasında askeri kontrol noktası kurduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir diğer birlik, Kuneytra’nın kuzey kırsalında Hadr ve Trence beldeleri arasındaki yolda ilerleme kaydetti.

YENİ İŞGAL HATTI!

Ayrıca, birkaç askeri araç ve üç tanktan oluşan başka bir konvoyun, El Samedaniye ve El Şarkiyye köyleri yönüne doğru hareket ettiği aktarıldı.

İŞGAL HATTI GENİŞLİYOR

Kaynaklar, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki işgalini genişlettiğini, bölgeye yeni askeri üsler ve gözetleme noktaları kurduğunu bildirdi.

1974 HATTINDA YENİ DEVRİYELER

İsrail, Baas rejiminin zayıflamasının ardından Suriye’nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ederken, 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında devriyelerini artırıyor.