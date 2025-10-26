Başkan Yardımcısı’nın eşi Trump adına devreye girmiş! Nadir toprak anlaşmasındaki gizli el belli oldu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in eşi Usha Vance’in, Ukrayna ile yürütülen maden anlaşmasında gizli bir rol üstlendiği ortaya çıktı.

Yeni yayımlanan “Retribution: Donald Trump and the Campaign That Changed America” (İntikam: Donald Trump ve Amerika’yı Değiştiren Kampanya) adlı kitap, Trump yönetiminin perde arkasındaki isimleri ele aldı.

ABC News muhabiri Jonathan Karl’ın kaleme aldığı kitapta, Trump-Vance yönetiminde geçen bir diplomatik krizde Usha Vance’in devreye girdiği iddia edildi.

"USHA'YA BİR BAKMASINI SAĞLAYABİLİRİM"

Şubat ayında Ukrayna ile yapılan yüksek riskli bir maden anlaşması görüşmesi sırasında, teklifin yasal uygunluğu konusunda tartışma çıkınca, Başkan Yardımcısı JD Vance’in Trump’a dönerek “Usha’ya bir bakmasını sağlayabilirim” dediği öne sürüldü.

Karl’a göre, Trump yönetiminde resmi görevi bulunmayan ABD’nin “İkinci Hanımı” Usha Vance, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’na çağrıldı ve ertesi gün imzalanması planlanan anlaşmayı inceledi.

YALE MEZUNU GİZLİ DANIŞMAN

Yale Üniversitesi mezunu olan Usha Vance, daha önce ABD Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme’de hukuk memuru olarak görev yapmış, özel sektörde avukatlık yapmış bir isim.

Usha ve JD Vance, Yale Hukuk Fakültesi’nde tanışmıştı.

Ancak iddialara göre, Usha Vance’in rol aldığı bu diplomatik süreç, Zelenskiy’nin Oval Ofis ziyareti sırasında yaşanan tartışmayla sonuçsuz kaldı.

OVAL OFİS'TE GERİLİM: SAYGISIZLIK EDİYORSUNUZ

Şubat ayında Beyaz Saray’daki görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Trump’ın sözünü kesmesi üzerine Başkan Yardımcısı Vance’in devreye girdiği kaydedildi.

Vance, “Sayın Başkan, saygıyla söylüyorum, Oval Ofis’e gelip bunu Amerikan medyasının önünde tartışmaya çalışmanız saygısızlık” sözleriyle Zelenskiy’yi uyardı.

Toplantıya tanık olan kaynaklar, Zelenskiy’nin tutumunun Amerikan heyetini şaşırttığını, odada “soğuk bir sessizlik” yaşandığını aktardı.