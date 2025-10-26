Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan gelen son dakika uyarılarının ardından Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Cadde ve sokakların beyaza bürünmesiyle birlikte 27 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi. Milyonlarca öğrenci, valilik, kaymakamlık ve il müdürlükleri tarafından yapılacak açıklamaları beklerken, "Yarın okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?" soruları aramalarda öne çıktı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Başta Kars, Ardahan, Hakkari ve Erzurum olmak üzere yurdun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa ve Çanakkale'de deniz seferleri de iptal ediliyor.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi genelinde fırtına uyarısında bulunuyor. 27 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ise öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor.

27 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

27 Ekim 2025 Pazartesi için şu ana kadar herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

Öğrenciler, yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair valiliklerden yapılacak açıklamaları anbean takip etmeli.