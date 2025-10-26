Bücür Cadı'nın Şehriye'si Sezer Güvenirgil’den yıllar sonra gelen itiraf! "Yunus Bülbül yüzünden altüst oldum"

1966'da sinema dünyasına adım atan ve Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney ve Ekrem Bora gibi pek çok önemli oyuncuyla kamera karşısına geçen Sezer Güvenirgil, yıllardır sektörden uzaktı.

Oyuncu uzun bir aranın ardından röportaj verdi.

Habertürk'e konuşan Güvenirgil, Zeki Müren ile rol aldığı 'Kâtip' ve Cüneyt Arkın ile aynı seti paylaştığı 'Malkoçoğlu Krallara Karşı' filmlerinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu anlatıp "Sinemadan iyi paralar kazandım ama günümüzde söylenen rakamlar gibi değil tabii ki..." ifadelerini kullandı.

DİZİ SETİNDE TANIŞTIĞI YUNUS BÜLBÜL'LE EVLENDİ

1990'lı yıllardan itibaren dizilerde de rol almaya başlayan Sezer Güvenirgil, Yunus Bülbül ve Merve Erdoğan ile başrollerini paylaştığı 'Bücür Cadı'dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Üç kez nikâh masasına oturan Güvenirgil, son evliliğini de 'Bücür Cadı' setinde tanıştığı Yunus Bülbül ile yaptı. Ancak çift olaylı bir şekilde boşandı.

"HAYATIMI ALT ÜST ETTİ"

2007'de ihanet iddiasıyla yolları ayrılan çiftten Sezer Güvenirgil, Yunus Bülbül'ün neden olduğu stresli ve üzüntülü günler sonrasında ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Bülbül'ün, kendisiyle barışmak istediğini söyleyen oyuncu; "Barışma teklifinde bulundu ama çok çirkin bir şekilde ayrıldım. Sadakatsizlikten tutun, her türlü çirkinliği yaşattı bana. Altüst oldu hayatım" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.

Antalya'da yaşamını sürdüren 76 yaşındaki Sezer Güvenirgil, "Oyunculuktan neden uzaklaştınız?" sorusunu ise şöyle cevapladı: