Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kasım semineri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminerleri gündemde!

Kasım semineri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminerleri gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kasım semineri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminerleri gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasım ayına sayılı günler kala öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, 2025 Kasım dönemi ara tatil seminerlerinin nasıl yapılacağı oldu. Her yıl eğitim-öğretim takvimi kapsamında gerçekleştirilen Kasım semineri online mı, yüz yüze mi yapılacak sorgulanıyor.

KASIM SEMİNERİ ONLİNE MI?

Kasım ayı yaklaşırken öğretmenlerin gündeminde en çok yer alan konulardan biri, ara tatil döneminde yapılacak olan Kasım seminerlerinin online mı, yoksa yüz yüze mi olacağı sorusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2025 Kasım dönemi seminerlerinin formatı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda seminerlerin çevrim içi olarak düzenlenmişti.

Kasım semineri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminerleri gündemde! - 1. Resim

KASIM SEMİNERİ YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmediği için 2025 yılı Kasım dönemi seminerlerinin yüz yüze yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmadı.

Kasım semineri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminerleri gündemde! - 2. Resim

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre Kasım ara tatili ve seminerler 11-15 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak. Kasım 2025 öğretmen seminerlerinin nasıl yapılacağına dair karar ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da şok: Yıldız isim Trabzonspor maçında yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi! - HaberlerAşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi!El Clasico ne zaman, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de! - HaberlerEl Clasico ne zaman, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de!İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Ekim Pazar İZSU su kesintisi sorgulama - Haberlerİzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Ekim Pazar İZSU su kesintisi sorgulamaTorreira neden yok? Göztepe maçı öncesi açıklama geldi! - HaberlerTorreira neden yok? Göztepe maçı öncesi açıklama geldi!29 Ekim Kapalıçarşı açık mı, saat kaçta açılıyor? 2025 Kapalıçarşı çalışma günleri ve saatleri gündemde! - Haberler29 Ekim Kapalıçarşı açık mı, saat kaçta açılıyor? 2025 Kapalıçarşı çalışma günleri ve saatleri gündemde!Son dakika Diyarbakır'da deprem mi oldu? 26 Ekim 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi - HaberlerSon dakika Diyarbakır'da deprem mi oldu? 26 Ekim 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...