Kasım semineri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminerleri gündemde!

KASIM SEMİNERİ ONLİNE MI?

Kasım ayı yaklaşırken öğretmenlerin gündeminde en çok yer alan konulardan biri, ara tatil döneminde yapılacak olan Kasım seminerlerinin online mı, yoksa yüz yüze mi olacağı sorusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2025 Kasım dönemi seminerlerinin formatı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda seminerlerin çevrim içi olarak düzenlenmişti.

KASIM SEMİNERİ YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmediği için 2025 yılı Kasım dönemi seminerlerinin yüz yüze yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmadı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre Kasım ara tatili ve seminerler 11-15 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak. Kasım 2025 öğretmen seminerlerinin nasıl yapılacağına dair karar ise henüz açıklanmadı.