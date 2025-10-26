'Para alma' iddialarına çelişkili cevap! Casusluk soruşturmasında Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ, teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve şüpheli Melih Geçek’e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Yanardağ’ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Gazeteci Merdan Yanardağ

"2023 SEÇİMLERİ İLE ALAKALI KONUŞUYORDUK"

Şüpheli Yanardağ ifadesinde, diğer şüphelilerden Hüseyin Gün’ü Seher A.’nın yanında görmesiyle tanıdığını söyleyerek, "Seher Hanım'ın ölümü üzerine baş sağlığı dilemek amacıyla yine Seher Hanım'ın Yeniköy'deki evinde kendisini görmüştüm. Bu görüşmelerde kendisi ile siyasi gündeme dair konuşmalar yapıyorduk. Kendisi siyasi konulara herkes gibi ilgiliydi. Tanışmış olduğumuz dönem 2022-2023 yılları olduğu için genellikle 2023 seçimleri ile alakalı konuşuyorduk. Görüşmelerimizde Hüseyin'in Seher Hanım'ın manevi oğlu olduğunu bilmiyordum, öz oğlu olduğunu biliyordum. Hüseyin ve Seher Hanım aynı evde yaşamaktaydı. Benim görüşmelerimde Hüseyin, Seher Hanım'a ‘Momy’ şeklinde hitap ederdi. Öz annesi olduğunu düşünmem çok normaldi. Seher Hanım hayatta iken ‘Tele 1’ kanalına kurumsal olarak yardım amacıyla elden maddi yardımda bulunduğu doğrudur. Bu yardımlar da küçük miktardadır. Bu yardımlar muhasebeleştirilip kayıtlara geçer. Anormal bir durum yoktur’’ dedi.

"DOĞRU YA DA YANLIŞ ŞEKLİNDE CEVABIM YOK''

Hüseyin Gün'den bu güne kadar hiçbir ad altında para almadığını belirten Yanardağ, "Ya ben yanlış hatırlıyorum ya da kendisi yanlış hatırlıyor. Annesi olarak gördüğü Seher Hanım'ın küçük maddi yardımları olurdu. İfadesinde bahsettiği faaliyetleri ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Necati Özkan isimli şahıs ile alakası nedir bilmiyorum. Hüseyin Gün'ün benimle ilgili neden bu şekilde beyanda bulunduğunu bilemiyorum. Hüseyin Gün'ün benim tanıdığım kadarıyla iftiracı ve yalancı bir karakterde olmadığını düşünüyorum. Benimle bir husumeti yoktur. Bu konudaki tek akla yatkın cevap ya onun ya benim yanlış hatırlıyor olabileceğimdir. Yani Hüseyin’den para alma konusundaki iddialarla ilgili doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur. Her ne kadar kendisi ile olan Whatsaap konuşmalarımız soruşturma dosyasına kendisinden talimat, emir aldığım şeklinde suçlamaya dönüşmüş ise de kendisiyle olan yazışmalarım normal bir izleyici ile aramdaki sıradan bir yazışmadır. Bu şekilde birçok izleyici bana tepkilerini ve önerilerini ifade eder’’ şeklinde konuştu.

"BU ŞAHSIN BENİMLE OLAN İLİŞKİSİNİN BU FAALİYETLERİ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Şüpheli Yanardağ, ifadesinin devamında Hüseyin Gün ile ilgili olan bilgi ve ifade tutanağı üzerine karşılaştığı profile şaşkın olduğunu söyleyerek, "Bu şahıs benimle olan iletişiminde bu tarz izlenim vermemişti. Özellikle yabancı istihbarat servisi çalışanları ile şirket ortağı olmasına çok şaşırdım ancak bugün geriye dönüp baktığımda da bu şahsın benimle olan ilişkisinin bu faaliyetleri dışında olduğunu düşünüyorum. Niyetini okuyamam. Benim ilk gençlik yıllarımdan beri bütün hayatım ve mesleğim emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele ile geçti. Ben sol görüşlü ve yurtsever bir gazeteciyim. Ülkemin aleyhine, halkımızın aleyhine herhangi bir faaliyet içeresinde olmam düşünülemez. Bu bana yöneltilebilecek en çirkin suçlama olur, bunu reddediyorum. Sosyalist ve yurtsever bir gazeteci olarak sürdürdüğüm meslek yaşamımda lekelemelere dönük olduğu kanaatindeyim. Bu her şeyden önce kendi hayatıma ihanet etmek olur. Bugüne kadar doğrudan ya da dolaylı bir biçimde belirtilen ilişkiler içinde kesinlikle olmadım. Sonuç olarak büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğumu düşünüyorum ve serbest bırakılmamı talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.