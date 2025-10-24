Martı Tag yasal mı? Danıştay kararıyla Martı e-Ulaşım lisansını almaya hak kazandı
Türkiye’nin en çok kullanılan mobil ulaşım platformlarından Martı, uzun süredir devam eden yasal mücadelesinde önemli bir gelişmeye imza attı. Danıştay Martı’nın e-Ulaşım lisansı almaya hak kazandığını resmen tescil etti. Şimdi ise kamuoyunca Martı Tag yasal mı sorusu gündeme taşındı.
Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile arasında süren lisans anlaşmazlığına ilişkin hukuki süreç sonuçlandı. Martı’nın başvurusunu değerlendiren İstanbul 7. İdare Mahkemesi, daha önce platformun e-ulaşım lisansı için gerekli koşulları karşıladığını belirterek İBB’nin lisans vermeme kararını iptal etmişti. Karar İBB tarafından üst mahkemeye taşındı. Peki, Martı Tag yasal mı?
MARTI TAG YASAL MI?
Davanın nihai aşamasında Danıştay Martı lehine karar vererek şirketin lisans alma hakkını kesin olarak onayladı. Martı Türkiye’de e-ulaşım lisansı alan ilk dijital mobilite platformlarından biri oldu.
Kararda Martı’nın e-ulaşım yönetmeliği kapsamında belirlenen teknik, mali ve operasyonel şartları eksiksiz yerine getirdiği vurgulandı. İBB’nin itirazları reddedildi ve ilk derece mahkeme kararı kesinleşti.
Martı’nın kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, Danıştay kararının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu kararla birlikte İstanbul’da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti. İlk günün heyecanıyla yürümeye devam ettiğimiz bu yolda, idari konuların son ve en üst mercii olan Danıştay’ın da bizi haklı bulmuş olması son derece gurur verici. Teknoloji ve yenilikle İstanbul’un ulaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz."