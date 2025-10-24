Martı Tag yasal mı? Danıştay kararıyla Martı e-Ulaşım lisansını almaya hak kazandı

Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile arasında süren lisans anlaşmazlığına ilişkin hukuki süreç sonuçlandı. Martı’nın başvurusunu değerlendiren İstanbul 7. İdare Mahkemesi, daha önce platformun e-ulaşım lisansı için gerekli koşulları karşıladığını belirterek İBB’nin lisans vermeme kararını iptal etmişti. Karar İBB tarafından üst mahkemeye taşındı. Peki, Martı Tag yasal mı?

MARTI TAG YASAL MI?

Davanın nihai aşamasında Danıştay Martı lehine karar vererek şirketin lisans alma hakkını kesin olarak onayladı. Martı Türkiye’de e-ulaşım lisansı alan ilk dijital mobilite platformlarından biri oldu.

Kararda Martı’nın e-ulaşım yönetmeliği kapsamında belirlenen teknik, mali ve operasyonel şartları eksiksiz yerine getirdiği vurgulandı. İBB’nin itirazları reddedildi ve ilk derece mahkeme kararı kesinleşti.

Martı’nın kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, Danıştay kararının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: