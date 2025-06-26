Martı e-ulaşım lisansını aldı! Martı TAG yasal mı oldu?

Martı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasındaki dava süreci resmen sonuçlandı. İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi, Martı’nın “e-ulaşım lisansı” başvurusunun haklı gerekçelere dayandığını belirterek şirketin lisans almasının önünü açtı. Karar, üst mahkemeye taşınsa da İBB’nin itirazı reddedildi. Şimdi ise gözler Martı TAG yasal mı oldu sorusunun cevabına çevrildi.

İki yılı aşkın süredir devam eden yargı sürecinde İstanbul 7. İdare Mahkemesi Martı’nın lisans başvurusunun tüm gerekli şartları sağladığına hükmetti.

İBB'nin üst mahkemeye yaptığı başvuru da reddedilince Martı resmen “e-ulaşım yönetim lisansı” sahibi oldu. Peki, artık Martı TAG yasal mı oldu?

MARTI TAG YASAL MI OLDU?

Martı TAG için yasal statünün önü açıldı! İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin aldığı kararla birlikte Martı’nın uzun süredir talep ettiği e-ulaşım lisansı onaylandı.

Martı TAG hizmeti olarak bilinen, özel araç sahipleriyle yolcuları bir araya getiren sistem, mahkeme kararıyla resmiyet kazandı.

Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) lisans vermemesi yönündeki tutumunu hukuka aykırı bulurken, Martı’nın lisans için gerekli tüm şartları yerine getirdiğine hükmetti. Üstelik İBB'nin üst mahkemeye yaptığı itiraz da reddedildi.

MARTI E-ULAŞIM LİSANSINI ALDI!

Martı Türkiye’de dijital ulaşım alanında önemli bir kilometre taşına imza attı. İki yıl süren dava sürecinin ardından İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte Martı, “elektronik ulaşım yönetim lisansı” almaya hak kazandı.

Söz konusu lisans şehir içi ulaşımı mobil uygulamalar üzerinden yöneten platformlara verilmesi gereken resmi izni temsil ediyor. Mahkeme kararında ise şu ifadelere yer verildi;