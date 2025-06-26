Sarı taksi çilesi bitiyor mu? Martı TAG, İBB davasını kazandı

Türkiye’de kullanıcılarına mobil uygulama üzerinden elektrikli scooter, moped ve TAG adı verilen sürücülü ulaşım hizmetleri sunan ulaşım uygulaması Martı, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde iki yıl süren dava sonunda haklı bulundu. Mahkeme kararı neticesinde şirketin e-ulaşım lisansı alması yönünde önü açılmış oldu.

Türkiye’nin son dönemde en popüler olan ulaşım platformu Martı’nın iki yıl süren dava süreci sonrası e-ulaşım lisansı için önü açıldı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) haksız buldu ve Martı’nın, e-ulaşım lisansının şartlarını yerine getirdiğine karar verdi. İBB’nin üst mahkemeye başvurusu da reddedildi. Böylece, Martı üst mahkemede de haklı bulundu.

Kararla birlikte, İstanbul’un alternatif ulaşım çözümleri konusundaki en önemli davalarından biri sonuçlanmış oldu. Martı’nın sunduğu modelin, teknolojiyi etkin biçimde kullanarak İstanbullulara daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçladığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu gelişmenin İstanbul’da daha verimli bir ulaşım döneminin ve sağlıklı rekabetin önünü açabileceğine dikkat çekiyor.

İBB VE TAKSİ ODALARI KORSAN TAŞIMACILIK OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Türkiye’de faaliyet gösteren Martı uygulaması, kullanıcılarına internet üzerinden elektrikli scooter, moped ve TAG adı verilen sürücülü ulaşım hizmetleri sunan bir mikromobilite platformu olarak ön plana çıkıyor. Özellikle TAG hizmeti, özel araç sahiplerinin yolcu taşımasına dayandığı için yasal tartışmaların odağında yer alıyor.

Martı, bu modeli “yol arkadaşlığı” olarak tanımlarken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve taksi odaları, bu hizmeti korsan taşımacılık olarak değerlendirip ruhsatsız çalıştığı gerekçesiyle engellemeye çalışıyor. Mevzuattaki boşluklar nedeniyle hizmetin yasal zemini tartışmalı kalırken, Martı ise şehir içi ulaşımda alternatif ve ekonomik çözümler üzerine alternatifler sunuyor.

SARI TAKSİLERE GÜVEN KALMADI

İstanbul’da halk, sarı taksilerden özellikle yolcu seçme, kısa mesafeye gitmeme, kaba davranış ve ödeme sorunları gibi nedenlerle uzun süredir şikayetçi. Bu durum, güvenilir ve erişilebilir ulaşım arayışını artırırken Martı TAG gibi uygulamalar, kullanıcıların özel araç sahipleriyle daha şeffaf, puanlanabilir ve uygulama üzerinden takip edilebilir bir yolculuk deneyimi sağlıyor. Bu tip uygulamalar, hem ticari taksilere önemli bir alternatif sunuyor hem de şehir içi ulaşımda kullanıcıya daha fazla kontrol ve konfor vadediyor.