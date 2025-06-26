Martı’nın sahibi Oğuz Alper Öktem kimdir, nereli ve kaç yaşında? Martı TAG mahkeme kararı sonrası gündeme geldi!

Türkiye'nin en bilinen teknoloji girişimlerinden Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, şirketin e-ulaşım lisansını mahkeme kararıyla almasının ardından yeniden gündeme geldi. Martı’nın sahibi Oğuz Alper Öktem kimdir, nereli, evli mi ve kaç yaşında merakla araştırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Martı TAG arasında iki yılı aşkın süredir devam eden dava süreci, Martı lehine sonuçlandı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Martı’nın lisans başvurusunun hukuka uygun olduğuna hükmederek şirketin resmen e-ulaşım yönetim lisansı almasının önünü açtı.

Üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedilince süreç kesinlik kazandı. Peki, Martı’nın sahibi Oğuz Alper Öktem kimdir, nereli, evli mi ve kaç yaşında?

MARTI TAG SAHİBİ OĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?

Türkiye'nin yerli ulaşım girişimlerinden biri olan Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem son yargı kararı ile gündeme oturdu.

İstanbul’da alternatif ulaşım modelleriyle dikkat çeken Martı’nın kurucu ismi olan Oğuz Alper Öktem, teknolojiyi şehir yaşamıyla buluşturan projelere öncülük ediyor.

Martı’nın hayata geçirdiği TAG uygulamasıyla birlikte taksi taşımacılığına yenilikçi bir yaklaşım getiren Öktem, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji girişimciliği sahnesinde adını duyurmuş önemli bir isim.

OĞUZ ALPER ÖKTEM NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

10 Ocak 1991'de doğan 34 yaşındaki Oğuz Alper Öktem Kocaeli’nde dünyaya geldi. Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nde tam bursla okudu. Lisans eğitimini Amerika’da Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde üç yılda ve onur derecesiyle tamamladı.

Yüksek lisansını ise Londra Ekonomi Okulu’nda (LSE) siyasal ekonomi üzerine yaptı. Eğitim hayatı boyunca aktif öğrenci kulüplerinde yer aldı ve LSE Turkish Society başkanlığını yürüttü.

Üniversite sonrası kariyerine Londra’da Deutsche Bank’ta başlayan Öktem nükleer enerji alanında finansal analizler yaptı. Sonrasında İstanbul’a dönerek BluTV’de operasyon direktörü görevinde bulundu. McKinsey & Company deneyiminin ardından 2018 yılında kız kardeşi Sena Öktem ile birlikte Martı İleri Teknoloji A.Ş.'yi kurdu.

OĞUZ ALPER ÖKTEM EVLİ Mİ?

Oğuz Alper Öktem 2021 yılında evlendi. Evliliği 2023 yılında sona eren Oğuz Alper Öktem'in çocuğu yok.

MARTI TAG YASAL MI?

Martı TAG'ın yasal statüsü uzun süre tartışmalı bir konuydu. Dava sürecinde bugün İstanbul 7. İdare Mahkemesi Martı’nın e-ulaşım lisansı almasının önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme Martı’nın tüm başvuru koşullarını yerine getirdiğini belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni haksız buldu. Üst mahkemeye taşınan dosyada da İBB’nin itirazı reddedildi.