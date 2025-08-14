Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UKOME'den Martı Tag'e kötü haber! Başvuru reddedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, Martı Tag'in ve Zuppin firmasının lisans başvuruları reddedildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Pelin Alpkökin'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

Toplantıda, elektronik ulaşım yönetim lisansı taleplerinin değerlendirilmesi teklifi üzerine, Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş'nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş'nin MartıTag lisans başvuruları gündeme geldi.

OYBİRLİĞİYLE İPTAL EDİLDİ

ZUPPİN XL uygulamasındaki araçların turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yapması gerekçesiyle, mevcuttaki Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu oybirliği iptal edildi.

Martı Tag'in de uygulama üzerinden izinsiz taşımacılık yapılmasına imkan verilmesi nedeniyle Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talebi oybirliği ile reddedildi.

YENİDEN BAŞVURU YAPABİLECEKLER

İBB Toplu Ulaşım Müdürü Osman Kılıçaslan şartların sağlanması halinde firmaların yeniden lisans başvurusu yapabileceğini kaydetti.
Öte yandan, gündeme gelen bir diğer maddede, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görev yapan personele İBB Personel Kart kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

