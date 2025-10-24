Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, İBB soruşturmasında ifade verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek ifade verdi. Cihan, yaklaşık 3,5 saat süren ifadesi öncesinde Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, CHP İl Başkanı Orhan Atan ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.

"SORULAR GEÇMİŞ DÖNEMLERLE İLGİLİYDİ"

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cihan, "Geçtiğimiz günlerde bir telefonla ifadeye davet edildim Mali Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından. Ben aktif görevde belediye başkanı olduğumdan Hopa’da bulunduğum için ifademin Hopa’da alınmasını talep ettim. Bu talep kabul gördü. Bugün KOM’da ifademizi verdik. İfade sırasında ya da benim bilgime başvurulan, soruşturma kapsamında sorulan soruların tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde geçtiğimiz dönemde 2019-2020 yıllarından 2024 yılına kadar yaptığım Ulaşım Daire Başkanlığı görevi kapsamında iş ve işlemlerle ilgiliydi. Tamamı geçmiş döneme ilişkin iş ve işlemlerdi. Yani şu anki görevimle, yani Hopa Belediye Başkanlığı görevimle ilgili herhangi bir süreç yok. İBB ile ilgili sorular, İBB’deki ihalelerle ilgiliydi. Biz de bütün açıklıkla soruları cevapladık. Görevimizin gereği olarak ihale yöntemleriyle ilgili açıklamalarımızı yaptık. Dosyanın geneline ilişkin ihale yöntemlerini ilgilendiren sorular vardı. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 15 yıldır, şimdi de Hopa Belediyesi’nde 2 yıldır görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

"Yaptığım işlemlerde, bütün çalışmalarda kamunun yararını gözeten bir süreç yürütmeye çalışıyorum" diyen Cihan, "Geçtiğimiz dönemde böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Dolayısıyla bütün sorulara alnımız ak bir şekilde cevaplarımızı verdik. İfadelerimizi tamamladık. Bu sadece kendi başına İBB’de yaptığımız işlemlerle ilgili değil. Bildiğiniz gibi 19 Mart sonrasında bir süreç devam ediyor. Mesele daha çok organize bir süreç üzerine ilerliyor. Dolayısıyla Ekrem Başkan’ın da içerisinde olduğu, yargılandığı ya da yargılanacağı süreçle ilgili bir dosya. Yine aynı şekilde oradaki yapılan iş ve işlemlerle ilgili alınmış bir ifadedir. Dediğim gibi mesele biraz daha İstanbul’da 17 belediye başkanımızın, başta Ekrem Başkan olmak üzere, bulunduğu dosyalarla ilgili alınmış bir ifade. Benim dışımda İBB’de görev yapmış birçok arkadaşımızın ifadelerine de bu hafta başvuruldu. O döneme ilişkin bir süreç yürütülüyor. Biz yaptığımız her işlemin arkasındayız. Her çalışmanın arkasındayız. Dediğim gibi, kamu yararını gözeten süreçler ilerlettik. Bundan sonra da böyle olacak. Görevimizin başındayız" İfadelerine yer verdi.